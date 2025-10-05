«Fasciste» : une statue de Jean-Paul II vandalisée en marge d'une manifestation propalestinienne à Rome

La statue de Jean-Paul II, située près de la gare Termini à Rome, a été vandalisée samedi 4 octobre en marge d’une manifestation propalestinienne, suscitant l'ire de la classe politique italienne.

Pour nombre de croyants, son effigie a tout simplement été profanée. La statue du pape Jean-Paul II, installée piazza dei Cinquecento à Rome, a été vandalisée samedi 4 octobre, en marge d’une manifestation de soutien à Gaza, rapporte le journal italien Secolo d’Italia.

Sur le monument, les carabiniers, équivalents italiens des officiers français de gendarmerie, ont découvert les inscriptions «fasciste de m*rde» accompagnées d'un symbole de la faucille et du marteau, des représentations historiquement associés à l'histoire du communisme.

la statue coiffée d'un keffieh palestinien la veille

L’armée italienne a confirmé les faits et rapidement initié une opération de nettoyage et de restauration. Située à proximité de la gare Termini, la statue de l'ancien souverain pontife avait déjà suscité la polémique la veille, lorsqu’une photo la montrant recouverte d’un keffieh palestinien avait circulé sur les réseaux sociaux.

L’acte a provoqué une vague d’indignation politique de l'autre côté des Alpes. La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a ainsi fustigé «un acte indigne commis par des personnes aveuglées par l’idéologie», considérant que ces manifestants-tagueurs «insultent la mémoire d’un homme qui fut un véritable bâtisseur de paix». Le vice-Premier ministre Matteo Salvini a lui aussi condamné la dégradation : «Nous avons désespérément besoin de cerveaux pour ces pauvres imbéciles», a-t-il réagi cyniquement.

Environ 250.000 personnes ont manifesté samedi à Rome en soutien aux Palestiniens, selon la police, tandis que les organisateurs évoquaient un million de participants.