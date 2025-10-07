Léon XIV se rendra en Turquie puis au Liban fin novembre pour son premier voyage

Le pape Léon XIV a décidé de se rendre en Turquie et au Liban du 27 novembre au 2 décembre prochains. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis son élection, en mai dernier.

Une décision hautement symbolique. Pour son premier voyage en dehors du Vatican, le pape Léon XIV a décidé de se rendre en Turquie puis au Liban, en novembre et décembre prochains.

Le souverain pontife est d'abord attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (dans le nord-ouest de la Turquie) pour le 1.700e anniversaire du Concile de Nicée, puis au Liban du 30 novembre au 2 décembre, a révélé le Vatican dans un communiqué. Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a expliqué que le programme détaillé de ce voyage de six jours serait annoncé «en temps voulu».

En Turquie, Léon XIV assistera à un événement religieux historique

Le pape Léon XIV avait déjà annoncé son intention de se rendre en Turquie pour cet événement religieux majeur. Cette assemblée d'évêques chrétiens date en effet de l'an 325, quand l'empereur romain Constantin Ier avait créé ce premier concile «œcuménique» de l'Histoire du christianisme. A l'époque, il unissait 250 évêques.

Cette décision du pape s'inscrit dans la continuité des souhaits de son prédécesseur, François, qui avait prévu de s'y rendre, avant de décéder, le 21 avril dernier. L'ultime voyage officiel d'un pape en Turquie date de 2014, avec le déplacement de François à Ankara et Istanbul, où il avait rencontré le président Recep Tayyip Erdogan.

Au Liban, le premier pape américain de l'Histoire sera très attendu. Il devrait concentrer sa visite autour du thème de la paix, dans ce pays multiconfessionnel qui s'est engagé à désarmer les groupes non étatiques et notamment le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.

Seulement le troisième pape à se rendre au Liban

Une nouvelle fois, il marchera sur les traces de l'ancien pensionnaire de la résidence Sainte-Marthe, qui avait déjà promis vouloir «annoncer de nouveau un message de paix dans un pays qui a tant souffert», comme l'a reconnu Léon XIV lui-même devant les journalistes, au Castel Gandolfo, la résidence estivale des papes près de Rome.

Le Saint-Père avait déjà expliqué vouloir aller au Liban «d'ici à décembre», sans plus de précisions et deviendra par la même occasion le troisième pape à s'y rendre après Jean-Paul II (1997) et Benoît XVI (2012). Il devrait notamment aller au monastère de Mar Charbel (Saint Charbel) au nord de Beyrouth, comme l'a reconnu une source proche des organisateurs.

Cette annonce n'est pas passée inaperçue au sein du pays du Proche-Orient, dont le président Joseph Aoun a salué «un moment historique qui réaffirme la place et le rôle de notre pays au sein de l’Église et dans la conscience du monde, en tant qu’espace de liberté, terre de coexistence et message d’humanité». Il ajoute : «La visite papale est un appel à la paix, à l’enracinement de la présence chrétienne en Orient et à la préservation du modèle libanais, dont le monde et la région ont besoin».