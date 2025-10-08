Cette compagnie aérienne fait désormais payer les sièges inclinables dans les avions

La compagnie aérienne canadienne «WestJet» a annoncé que ses clients devront désormais payer un supplément pour obtenir des sièges inclinables. Une première avant de voir ce type d'option se généraliser ?

Une nouvelle option payante qui pourrait bien faire grincer des dents. La compagnie aérienne canadienne WestJet a annoncé son projet de réaménager l’ensemble de ses Boeing 737-8 MAX et 737-800 afin de proposer deux types de cabines dans la classe économique. L’une «classique», la moins chère, avec un siège à inclinaison fixe, et l’autre «avec un supplément» pour avoir des sièges inclinables. Une nouvelle qui ne ravit pas tous les clients.

C’est un problème que toutes les personnes qui ont voyagé en avion connaissent : les sièges sont souvent sources de conflits, puisque certains clients, pour leur confort personnel, n’hésitent pas à les incliner au maximum pour tenter de dormir, au détriment du passager qui se trouve dans la rangée de derrière. Pour régler ce problème, la compagnie canadienne WestJet a tout simplement décidé de faire payer un supplément aux clients qui souhaitent avoir un siège inclinable.

Dans un communiqué, la compagnie a ainsi précisé que les nouveaux avions aménagés auront une cabine Premium avec 12 nouveaux sièges dotés de dossiers inclinables, d'un grand appui-tête réglable dans quatre directions et de coussins ergonomiques, le même modèle que celui utilisé dans la flotte de 787-9 Dreamliner de WestJet. Dans l’autre type de cabine de la classe économique, la section Extended Comfort comportera 36 sièges qui ne seront pas inclinables, mais qui offriront plus de place pour les jambes.

Une offre pour tous les budgets

«La cabine a été soigneusement conçue pour offrir un service accueillant pour tous les budgets», a déclaré Samantha Taylor, vice-présidente exécutive et directrice de l'expérience client de WestJet, dans un communiqué. «Elle reflète notre engagement à améliorer tous les aspects de l'expérience de voyage et à répondre à la demande des clients qui souhaitent disposer d'une gamme de produits plus large», a-t-elle ajouté.

La nouvelle configuration des sièges permettra par ailleurs à la compagnie aérienne d'ajouter une rangée de sièges par rapport à la configuration précédente, ce qui réduira finalement le coût par siège. Mais cette nouveauté est loin de faire l’unanimité, certains spécialistes dénonçant le fait que cette mesure revient à demander aux gens de payer plus cher pour une fonctionnalité dont ils disposaient déjà et qu'ils ont désormais perdue.