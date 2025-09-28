Catapulte électromagnétique : la Chine utilise un système révolutionnaire pour propulser les avions de chasse sur son nouveau porte-avions

Une catapulte électromagnétique a été utilisée la semaine dernière sur le Fujian, le dernier porte-avions chinois et le plus performant à ce jour, pour propulser trois avions, ont rapporté les médias chinois.

Une première en Chine. Trois avions, dont deux avions de chasse ont été lancés depuis le porte-avions chinois Fujian, grâce à une catapulte électromagnétique selon les médias d'État chinois, qui ont diffusé pour la première fois des images des lancements, a rapporté CNN.

Dans ces images diffusées cette semaine par la chaîne publique CCTV, on peut voir le chasseur furtif J-35 de cinquième génération, le chasseur J-15T, et l'avion d'alerte et de contrôle KJ-600 décoller du porte-avions Fujian à l'aide de son système de lancement avancé, également connu sous le nom d'EMALS.

Les médias d'État ont salué ces essais comme une nouvelle «avancée» dans le développement des porte-avions chinois et une «étape importante» dans la transformation de leur marine. Le seul autre porte-avions au monde équipé du système EMALS est le tout dernier porte-avions de la marine américaine, l'USS Gerald R. Ford.

Cette avancée intervient alors qu'une délégation du Congrès américain est à Pékin pour des discussions visant à renforcer les échanges bilatéraux, notamment la communication entre les forces armées.

Une mise en service dans quelques semaines seulement

Le succès des essais sur le Fujian, qui comprenaient à la fois des lancements par catapulte et des appontages, signifie que la mise en service du navire pourrait avoir lieu dans quelques semaines seulement, a précisé à CNN l'analyste Carl Schuster, ancien capitaine de la marine américaine.

Le système EMALS permet aux avions embarqués de décoller avec des charges d'armes et de carburant plus lourdes que celles des deux anciens porte-avions chinois, le Shandong et le Liaoning, qui sont équipés de rampes de décollage de type «ski-jump». De ce fait, les avions du Fujian pourront frapper des cibles ennemies à plus grande distance.

Si le système EMALS place le Fujian au même niveau que l'USS Gerald R. Ford de la marine américaine, le porte-avions chinois n'est pas à propulsion nucléaire comme tous les porte-avions américains.

L'énergie nucléaire permet aux porte-avions américains de rester en mer aussi longtemps que durent les provisions de l'équipage. Le Fujian est alimenté par un carburant conventionnel, ce qui signifie qu'il doit faire escale dans un port, ou bien être ravitaillé en mer par un pétrolier.