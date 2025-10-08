Comment des croquis de Leonard de Vinci ont permis de découvrir des tunnels secrets dans un château à Milan

Connu principalement pour son travail dans les peintures, Léonard de Vinci était pourtant reconnu comme un savant aux multiples facettes. Même de nos jours, les historiens continuent d’en apprendre sur le génie de la Renaissance, comme avec ces tunnels de défense à Milan.

Peintre, sculpteur, scientifique, écrivain, inventeur, philosophe, astronome, mathématicien… Léonard de Vinci était ce qu’on appelle un polymathe, un homme capable de grandes connaissances dans de nombreux sujets. Une érudition qu’il a mis au service des hommes de pouvoir, notamment les Sforza, ducs de Milan, à la fin du XVe siècle.

Inventeur d’une machine volante ou d’un char d’assaut, il a aussi appliqué ses talents en architecture pour la défense de la ville. C’est ce qu’ont découvert des experts de l’École polytechnique de Milan, sous le château des Sforza, en plein cœur de Milan.

L’artiste avait dessiné des voies de fuite et des galeries d’approvisionnement souterraines dans son carnet nommé Codex Forster I, conservé au Victoria and Albert Museum de Londres.

Alors que cela avait longtemps été considéré comme de simples esquisses, les chercheurs italiens ont utilisé un radar à pénétration de sol sur la zone du château. Ils ont ainsi pu observer plusieurs cavités, à quelques dizaines de centimètres de la surface.

Si certains de ces passages avaient probablement une fonction militaire, d’autres réservaient un usage plus personnels aux ducs de Milan. Un des chemins relie le château à l’église Santa Maria delle Grazie, qui abrite les tombes de la famille, ainsi que la fresque de La Cène.

Une découverte inédite, qui en laisse espérer d’autres, notamment la possibilité d'un réseau entier sous le site du château, qui occupe une surface de plus de 80.000 mètres carré au milieu de la capitale lombarde. L'objectif final pour les chercheurs est à terme d'établir une réplique en 3D du château des Sforza.

Les passages secrets étaient fréquents à l’époque des princes de la Renaissance. Le plus connu est le Corridor de Vasari, long de 800 mètres, qui se trouve à Florence.