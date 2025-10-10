Melania Trump dit avoir établi un lien avec Vladimir Poutine pour sauver des enfants ukrainiens

Melania Trump, la femme du président américain Donald Trump, a établi «un canal de communications» avec le dirigeant russe Vladimir Poutine concernant les enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.

Un premier pas prometteur. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, la Première dame des États-Unis Melania Trump a annoncé vendredi 10 octobre que huit enfants ukrainiens avaient retrouvé leurs familles après des échanges avec le président russe Vladimir Poutine.

«Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants [...] Nous avons convenu de coopérer les uns avec les autres pour le bien de toutes les personnes impliquées dans cette guerre», a-t-elle déclaré aux journalistes.

L'épouse de Donald Trump a précisé que cette initiative faisait suite à une lettre «à caractère privé» qu'elle avait transmise par l'intermédiaire de son mari au chef de l'État russe lors du sommet en Alaska en août dernier. Le contenu exact n'a jamais été dévoilé, malgré la sensibilité du sujet pour Kiev.

«Des souffrances infligées à des millions d'enfants ukrainiens»

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine par la Russie, lancé par Vladimir Poutine en 2022, le gouvernement ukrainien a accusé Moscou d'avoir enlevé des dizaines de milliers d'enfants, transférés de force en Russie ou dans des territoires occupés. Kiev a considéré ces déportations comme des crimes de guerre et les a notamment qualifiés de génocide, conformément aux définitions de l'ONU.

La Russie a rejeté ces accusations, prétendant qu'il s'agissait d'un élément crucial de la «dénazification» de l'Ukraine et/ou d'une mesure visant à «protéger ces enfants d’une zone de guerre».

Cette justification a été vivement contestée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, qui a accusé Moscou d'avoir infligé «des souffrances à des millions d'enfants ukrainiens» et de violer leurs droits.