Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky évoque un appel «très positif et productif» avec Donald Trump

Volodymyr Zelensky a salué un échange «très positif et productif» avec Donald Trump ce samedi, évoquant la possibilité de relancer les négociations de paix en Ukraine, inspiré par les récents succès diplomatiques de l’ex-président américain au Moyen-Orient.

Un entretien «très positif et productif». C'est en ces termes que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu ce samedi avec son homologue américain Donald Trump, a qualifié l'échange téléphonique qu'il a eu.

«J'ai félicité le président Donald J. Trump pour son succès et l'accord sur le Moyen-Orient qu'il a pu obtenir, ce qui est une réussite exceptionnelle. Si une guerre peut être arrêtée dans une région, alors d'autres guerres peuvent certainement aussi être arrêtées, y compris la guerre menée par la Russie», a-t-il commenté sur sa page Facebook.

un renforcement de la défense aérienne ?

Le président ukrainien a encore indiqué avoir informé son homologue américain des attaques de la Russie contre le système énergétique de son pays, au lendemain de l'un des plus importants pilonnages russes qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers et causé la mort d'un enfant de 7 ans.

«Nous avons discuté des opportunités de renforcer notre défense aérienne», a-t-il relaté, sans donner davantage de précisions. «Il doit y avoir une volonté du côté russe de s'engager dans une véritable diplomatie - cela peut être réalisé par la force», a-t-il néanmoins souligné.

Une délégation ukrainienne, menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko, doit se tenir en début de semaine prochaine aux Etats-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense antiaérienne de l'Ukraine.