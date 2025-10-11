Japon : la future Première ministre est une fan de heavy metal

Sanae Takaichi devrait être nommée Première ministre du Japon la semaine prochaine, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Âgée de 64 ans, elle a plusieurs particularités, dont celle d'être une grande fan de heavy metal.

Un hobby inattendu. Sanae Takaichi, candidate nationaliste a pris samedi dernier la présidence du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) et devrait être nommée Première ministre du Japon la semaine prochaine. Un poste qui serait pour la première fois occupé par une femme au pays du Soleil-Levant.

Une ascension politique qui intéresse tout particulièrement la presse japonaise qui révèle que cette dernière est passionnée par le heavy metal. Cette politicienne âgée de 64 ans a même été batteuse dans un groupe universitaire dans sa jeunesse et elle jouait si fort qu'elle emportait quatre paires de baguettes de secours en cas de casse, rapporte CNN citant les médias japonais.

fan d'iron maiden

Aujourd'hui, si elle a rangé les baguettes pour se concentrer sur sa carrière politique, elle n'en reste pas moins une grande amatrice d'heavy metal, notamment des groupes Black Sabbath et Iron Maiden.

Elle possède même une batterie électrique chez elle et n'hésite pas à s'en servir pour se défouler lorsqu'elle est stressée : «Je joue une fois que mon mari s'est endormi», a-t-elle plaisanté lors d'une récente interview avec un YouTubeur japonais.

Une batterie qui pourrait bien lui servir dans les prochains mois tant la situation politique au Japon est critique. Vendredi, la coalition au pouvoir s'est effondrée après le choix du parti centriste Komeito de se retirer de son alliance avec le Parti libéral-démocrate. Ainsi, la future Première ministre pourrait rapidement se voir fragilisée face à un Parlement où son parti voit sa majorité fondre.