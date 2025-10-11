Vatican : un homme urine sur l’autel de la Basilique Saint-Pierre avant d’être interpellé

Un homme a été interpellé ce vendredi 10 octobre au Vatican après avoir uriné sur l’autel de la Basilique Saint-Pierre de Rome.

Une scène très choquante. Un homme a profané ce vendredi 10 octobre l’autel de la Basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican.

VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims.



Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair.



Les images de cette scène ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on peut observer un homme franchir les barrières de sécurité entourant l’autel avant de baisser son pantalon et d’uriner sur ce dernier.

L’incident a été confirmé par le quotidien italien Corriere Della Serra, qui a précisé que l’homme avait rapidement été interpellé par des gendarmes en civil avant d’être sorti du lieu saint.

Selon d’autres médias italiens, le pape Léon XIV a été mis au courant de la scène et a fait part de sa tristesse et de son choc. Les abords de l’autel ont ensuite été fermés au public pour permettre de nettoyer ce dernier.

Ce n’est pas la première fois que le Vatican fait face à ce genre d’exhibition. En février dernier, un homme était monté sur ce même autel avant de jeter à terre six candélabres datant du XIXe siècle. Deux ans plus tôt, en juin 2023, un autre homme avait choisi le même endroit pour se déshabiller en soutien aux enfants ukrainiens victimes de la guerre.