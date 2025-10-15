Israël : qui étaient les 3 otages identifiés dont les dépouilles ont été rendues par le Hamas ?

Les corps de quatre otages israéliens ont été rendus ce mardi 14 octobre au soir par le Hamas à Israël. Parmi eux, trois ont été identifiés, ont indiqué leur famille. Il s’agissait d’Ouriel Baruch, Eitan Levy et Tamir Nimrodi.

Un triste soulagement pour les familles. Quatre corps d’otages israéliens ont été rendus à Israël par le Hamas ce mercredi. Jusqu’ici, trois d’entre eux ont été identifiés par leurs proches.

Ouriel Baruch, tué à 35 ans

© Bring Them Home Now/Reuters

Âgé de 35 ans au moment de son enlèvement, le corps d’Ouriel Baruch fait partie de ceux rapatriés en Israël ce mardi soir. Habitant de Jérusalem, le jeune homme a été enlevé lors du festival techno Novas le 7 octobre 2023.

Sa famille a indiqué sur les réseaux sociaux : «C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi».

Travaillant dans le domaine des matériaux de construction, Ouriel Baruch aurait été tué le jour des attaques et son corps enlevé par le Hamas. Tsahal avait confirmé sa mort à ses proches en mars 2024.

Eitan Levy, tué à 53 ans

© Bring Them Home Now/Reuters

Autre otage identifié, Eitan Levy, un chauffeur de taxi de 35 ans, père d’un fils unique. Il a été tué le 7 octobre 2023 après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin des attaques.

Tout comme Ouriel Baruch, son corps a été enlevé par le Hamas. En août 2024, son corps est apparu dans une vidéo dans laquelle sa dépouille est rouée de coups. Tsahal avait toutefois averti dès le 62e jour après les attaques que le chauffeur de taxi était mort.

Pour sa famille, le retour des restes d’Eitan Levy est un soulagement mais surtout «une immense tristesse et une profonde douleur».

Tamir Nimrodi, kidnappé à 18 ans

© Bring Them Home Now/Reuters

Soldat de l’armée israélienne, Tamir Nimrodi, seulement âgé de 18 ans au moment du 7-Octobre, a été kidnappé dans une base militaire à la frontière de Gaza. De nationalité israélo-allemande et aîné d’une fratrie de trois enfants, il a été conduit vivant en captivité par le Hamas.

«C'est avec le cœur brisé et une douleur insupportable que nous annonçons que le corps de Tamir, mon fils aîné bien-aimé, a été rapatrié de Gaza», a indiqué sur Facebook, Alon Nimrodi, père du jeune soldat.

Selon Tsahal, Tamir Nimrodi est mort au début de la guerre entre Israël et le Hamas. L’armée a confirmé qu’il a été tué par des bombardements israéliens sur l’enclave palestinienne.

Les autorités israéliennes ont indiqué ce mercredi que le quatrième corps rendu «ne correspond à aucun otage». Les corps d’une vingtaine d’otages doivent encore être rendus à Israël.