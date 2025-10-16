Attaques du 7-Octobre 2023 : la plage de Zikim, où des terroristes du Hamas avaient débarqué, rouvre au public ce jeudi

Théâtre des opérations maritimes du Hamas lors des attaques terroristes du 7-Octobre 2023, la plage de Zikim au nord de la bande de Gaza va officiellement rouvrir au public ce jeudi 16 octobre, ont indiqué les autorités israéliennes.

Cette plage avait été le théâtre maritime des attaques du 7-Octobre 2023. En effet, une dizaine de terroristes du Hamas ont débarqué sur cette bande de sable fin. S’ils étaient 38 à avoir quitté la bande de Gaza par la mer, vingt-deux d’entre eux ont été abattus en mer par Tsahal.

Toutefois, les 16 terroristes restants ont atteint la terre ferme et ouvert le feu sur les civils qui s’y trouvaient, provoquant la mort de dix-sept personnes. Les militaires présents ont quitté les lieux à l’exception du caporal Dvir Lisha, qui a trouvé la mort dans l’affrontement avec les terroristes qui ont pu être arrêtés par l’armée avant leur entrée dans le kibboutz Zikim.

La défaillance militaire avait été à l’époque très vivement critiquée dans l’opinion publique. À la suite des attaques avec le début de la guerre, la plage a été transformée en zone militaire et donc interdite au public.

Une réouverture autorisée par l’armée

Cette réouverture au public de la plage de Zikim a été possible après l’approbation du chef de l’État-major général Eyal Zami. Ce dernier a donné son aval au commandement du Sud après une évaluation de situation opérationnelle du secteur.

Ainsi, l’accès sera encadré par le commandement du Sud en coordination avec le conseil régional de Hof Ashkelon. Toutefois, la réouverture ne signifie pas la fin des opérations de protection menées par Tsahal dans cette région très proche de la bande de Gaza.

Pour Tsahal, le retour du public sur la plage de Zikim est une étape de plus dans la réhabilitation de la zone qui a été très profondément bouleversée par la guerre entre Israël et le Hamas.