Israël : Benjamin Netanyahou annonce qu’il briguera un nouveau mandat de Premier ministre lors des prochaines élections

L'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé, ce samedi 18 octobre, qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections législatives qui auront lieu en octobre 2026.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dans la soirée du samedi 18 octobre qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections législatives. Invité sur le plateau de la chaîne de télévision Channel 14, un journaliste lui a posé la question suivante : «Envisagez-vous de vous présenter aux élections pour devenir Premier ministre lors des prochaines élections?».

Le Premier ministre israélien a répondu par l'affirmative en ajoutant qu'il était confiant sur ses chances de victoire si jamais sa candidature venait à s'officialiser. Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, Benjamin Netanyahou détient le record du plus grand nombre d'années passées à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996).

32 sièges pour la Knesset lors des dernières élections

Lors des dernières élections législatives en 2022, le bloc de droite que menait Benjamin Netanyahou, déchu du pouvoir en juin 2021 après douze ans de règne continu, était arrivé en tête des législatives. Dans le détail, son parti avait obtenu 32 sièges à la Knesset. Ses alliés d'alors avaient eux décroché 18 sièges pour les ultra-orthodoxes et 14 pour l'alliance «Sionisme religieux», un record pour l'extrême-droite.

Le mandat actuel de Benjamin Netanyahou a été marqué par des manifestations monstres contre un projet de réforme judiciaire. Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas depuis Gaza, des familles ont par ailleurs vivement critiqué sa gestion de la question des otages enlevés par le mouvement islamiste palestinien.