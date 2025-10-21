Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Nigéria : au moins 29 morts et une quarantaine de blessés dans l'explosion d'un camion-citerne

Les camions-citernes accidentés sont fréquemment pris pour cible par les Nigérians pour leur voler leur carburant. Une pratique hautement risquée. [© PIUS UTOMI EKPEI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au moins 29 personnes sont décédées et 42 autres ont été blessées lors de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Nigéria, ont indiqué les secours.

Un drame récurrent. Au Nigéria, un camion-citerne accidenté sur une autouroute de l’État du Niger, dans le centre du pays, a fait au moins 29 morts. Il a été pris pour cible par des piétons, qui récupéraient du carburant.

«Un camion transportant du carburant s'est renversé, et ces personnes sont allées récupérer du carburant. Le camion a explosé et elles ont pris feu», a déclaré Ibrahim Hussaini, coordinateur local de l'Agence de gestion des secours (SEMA).

Sur le même sujet Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle Lire

Le 18 janvier dernier, une catastrophe similaire avait déjà causé la mort de 86 Nigérians, amassés autour d'un camion-citerne renversé, dans le centre du pays.

NigeriaExplosionAccidentmorts

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : Cameroun, Nigeria, Gabon, RD Congo… Voici le programme complet des barragistes de la zone Afrique
L'équipe du Nigeria a dû atterrir en urgence après sa victoire contre le Lesotho.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : le pare-brise de son avion se fissure en plein vol, une sélection obligée d’atterrir en urgence (photo)
Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle

Ailleurs sur le web

Dernières actualités