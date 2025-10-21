Nigéria : au moins 29 morts et une quarantaine de blessés dans l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 29 personnes sont décédées et 42 autres ont été blessées lors de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Nigéria, ont indiqué les secours.

Un drame récurrent. Au Nigéria, un camion-citerne accidenté sur une autouroute de l’État du Niger, dans le centre du pays, a fait au moins 29 morts. Il a été pris pour cible par des piétons, qui récupéraient du carburant.

«Un camion transportant du carburant s'est renversé, et ces personnes sont allées récupérer du carburant. Le camion a explosé et elles ont pris feu», a déclaré Ibrahim Hussaini, coordinateur local de l'Agence de gestion des secours (SEMA).

Le 18 janvier dernier, une catastrophe similaire avait déjà causé la mort de 86 Nigérians, amassés autour d'un camion-citerne renversé, dans le centre du pays.