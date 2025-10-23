Espagne : ce que l'on sait du corps retrouvé un an après les inondations meurtrières d'octobre 2024 

Presque un an jour pour jour après les inondations meurtrières qui ont touché Valence, en Espagne, le corps d’un homme jusqu’alors porté disparu a été retrouvé.

Un an après sa disparition, le corps d’un homme porté disparu lors des inondations meurtrières d’octobre 2024 à Valence, en Espagne, a été retrouvé. Ces crues dévastatrices avaient fait 229 morts, des milliers de blessés et laissaient encore trois personnes portées disparues en mai 2025.

Ce 21 octobre 2025, des ouvriers effectuant des travaux de terrassement sur la rivière Turia, à Manises, ont découvert un corps enfoui dans la boue, mis au jour par une excavatrice.

Le 23 octobre, le tribunal de Valence a confirmé, après analyses ADN, qu’il s’agissait de l’homme disparu à Pedralba lors des inondations. «Des analyses ADN confirment que le corps retrouvé mardi dernier à Manises appartient à l'homme disparu à Pedralba lors des inondations», a annoncé le tribunal, qui précise que le bilan n'évolue pas et reste à 229 morts à Valence, les autorités ayant déjà comptabilisé le décès.

L’Espagne touchée par la tempête Benjamin

Jeudi 23 octobre 2025, l’Espagne, et plus particulièrement la Catalogne, a été balayée par de violentes rafales de vent liées à la tempête Benjamin, qui traverse actuellement une large partie de l’Europe.

À Barcelone, les autorités ont fermé plusieurs parcs et jardins publics par mesure de sécurité et appellent la population à faire preuve de prudence face aux chutes d’arbres, aux objets emportés par le vent et aux fortes vagues sur le littoral. Des vents dépassant localement 100 km/h ont été enregistrés sur la côte catalane, perturbant également la circulation maritime et aérienne.