Nigeria : 25 jeunes arrêtés, soupçonnés d'avoir préparé un mariage gay

La police a arrêté 25 jeunes soupçonnés d'avoir préparé un mariage homosexuel dans le nord du Nigeria. Cette région, majoritairement musulmane, est connue pour son conservatisme très strict.

Un mariage homosexuel interrompu. À Kano, dans le nord du Nigeria, la police de la charia (Hisbah) a fait une irruption dans un centre événementiel, où un mariage homosexuel présumé devait avoir lieu. Pour rappel, cette milice agit sur dénonciation d'habitant, principalement dans le nord du pays, région majoritairement musulmane.

Dix-huit hommes et sept femmes, tous âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés et placés en garde à vue, selon les déclarations du chef adjoint de la police religieuse, Mujaheed Abubakar, à l'AFP. «Un homme prévoyait de se marier avec un autre jeune homme sur les lieux de ce rassemblement illégal», a-t-il poursuivi, en ajoutant qu'une enquête visant à engager des poursuites serait menée.

Une région ou la charia fait loi

Dans les 12 États du Nord du Nigeria, la charia, code de loi basé sur les enseignements du Coran, fonctionne parallèlement aux systèmes judiciaires étatiques et fédéral. Selon l'interprétation locale de cette dernière, l'homosexualité est passible de la peine de mort, bien que cette sentence n'a jusqu'ici jamais été appliquée.

En 2014, le Nigeria a adopté une nouvelle législation fédérale qui interdisait les mariages homosexuels. Toute personne qui enfreint cette loi s'expose à 14 ans de prison. La Hisbah a arrêté des dizaines de personnes au fils des ans lors de mariages soupçonnés d'être homosexuels, mais personne n'a encore été condamné pour ce motif.

Au total, une trentaine d'États sur les 54 qui peuplent l'Afrique ont des législations qui interdisent et répriment l'homosexualité. Pour rappel, les relations entre deux hommes ou entre deux femmes sont encore interdites dans un tiers des pays du monde et peuvent même être passibles de la peine de mort dans certains d'entre eux.