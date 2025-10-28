Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Melissa : les images exceptionnelles prises au cœur de l'ouragan qui va s'abattre sur la Jamaïque (vidéo)

Par CNEWS
Publié le

L’ouragan Melissa, classé au plus haut rang de l’échelle de Saffir-Simpson, doit s’abattre sur la Jamaïque ce mardi matin. Des vidéos prises par certains chasseurs de tornade dans l’œil du cyclone permettent ainsi de constater l’envergure de cette tempête qui pourrait être l’un des plus violents de l’Histoire.

Des images qui laissent sans voix. Avec des vents allant jusqu'à 350 km/h, l'ouragan Melissa figure en catégorie 5, la maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, et devrait frapper la Jamaïque de plein fouet tôt ce mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira du plus puissant ouragan à toucher terre dans le pays depuis le début des suivis météorologiques.

Des chasseurs de tornade ont décidé de braver le danger en s’aventurant dans l’œil du cyclone afin de réaliser des clichés rares de cet ouragan en formation qui pourrait être le neuvième le plus puissant de toute l’Histoire.

Le Premier ministre Andrew Holness a alerté sur des risques de dégâts particulièrement importants dans l'ouest du pays. «Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan de catégorie 5, donc il pourrait y avoir d'importantes destructions», a indiqué ce dernier sur CNN.

Cuba également touché

Évoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, l'ouragan a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine. A l'approche de l'arrivée de l'ouragan Melissa, les autorités jamaïcaines ont fermé les ports ainsi que l'aéroport international qui dessert la capitale.

Melissa devrait ensuite toucher Cuba tôt ce mercredi, où les autorités ont commencé à fermer des écoles et à évacuer des habitants, alors que le manque d'électricité empêche la bonne diffusion des messages d'alerte des autorités. Continuant sa route vers le nord, l'ouragan pourrait après toucher le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique.

Sur le même sujet Des vents jusqu'à 350 km/h, un mètre de pluie, glissements de terrain... Avant son arrivée, l'ouragan Melissa effraye la Jamaïque Lire

Le dernier ouragan majeur à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert de septembre 1988, tuant 40 personnes et faisant d'énormes dégâts dans le pays.

InternationalClimatJamaique

À suivre aussi

Gaza : Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage retenu dans le territoire palestinien
«Une opération sous faux drapeau» : le Venezuela affirme avoir démantelé une cellule criminelle liée à la CIA qui cherchait à attaquer un destroyer de l'US Navy
Royaume-Uni : Charles III inaugure un mémorial dédié aux soldats LGBT

Ailleurs sur le web

Dernières actualités