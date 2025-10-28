Melissa : les images exceptionnelles prises au cœur de l'ouragan qui va s'abattre sur la Jamaïque (vidéo)

L’ouragan Melissa, classé au plus haut rang de l’échelle de Saffir-Simpson, doit s’abattre sur la Jamaïque ce mardi matin. Des vidéos prises par certains chasseurs de tornade dans l’œil du cyclone permettent ainsi de constater l’envergure de cette tempête qui pourrait être l’un des plus violents de l’Histoire.

Des images qui laissent sans voix. Avec des vents allant jusqu'à 350 km/h, l'ouragan Melissa figure en catégorie 5, la maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, et devrait frapper la Jamaïque de plein fouet tôt ce mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira du plus puissant ouragan à toucher terre dans le pays depuis le début des suivis météorologiques.

A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Des chasseurs de tornade ont décidé de braver le danger en s’aventurant dans l’œil du cyclone afin de réaliser des clichés rares de cet ouragan en formation qui pourrait être le neuvième le plus puissant de toute l’Histoire.

The stadium-effect eye of Category 5 Hurricane Melissa, captured earlier today.



Breathtaking, ominous all at once. pic.twitter.com/kXqsGDd6zT — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 27, 2025

Le Premier ministre Andrew Holness a alerté sur des risques de dégâts particulièrement importants dans l'ouest du pays. «Je ne pense pas qu'une seule infrastructure de cette région puisse résister à un ouragan de catégorie 5, donc il pourrait y avoir d'importantes destructions», a indiqué ce dernier sur CNN.

Cuba également touché

Évoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, l'ouragan a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine. A l'approche de l'arrivée de l'ouragan Melissa, les autorités jamaïcaines ont fermé les ports ainsi que l'aéroport international qui dessert la capitale.

Melissa devrait ensuite toucher Cuba tôt ce mercredi, où les autorités ont commencé à fermer des écoles et à évacuer des habitants, alors que le manque d'électricité empêche la bonne diffusion des messages d'alerte des autorités. Continuant sa route vers le nord, l'ouragan pourrait après toucher le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique.

Le dernier ouragan majeur à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert de septembre 1988, tuant 40 personnes et faisant d'énormes dégâts dans le pays.