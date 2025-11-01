«Le président était offensé» : le Premier ministre canadien s’est excusé auprès de Donald Trump pour la diffusion d’une publicité antiprotectionniste

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré samedi s'être excusé auprès de Donald Trump après la diffusion d'une publicité antiprotectionniste. Agacé, le président américain avait décidé d’augmenter de 10 % les droits de douane sur les produits canadiens.

Apaiser les tensions, voilà l'objectif de Mark Carney. Ce samedi, le Premier ministre canadien a déclaré s'être excusé auprès de Donald Trump après la diffusion d'une publicité antiprotectionniste par l'État de l'Ontario, en marge du sommet de l'Apec.

«Je me suis excusé auprès du président. Le président était offensé. La publicité n'était pas mon choix» a déclaré Mark Carney aux journalistes dans la ville sud-coréenne de Gyeongju, ajoutant que les négociations commerciales reprendraient lorsque les États-Unis seraient «prêts».

Une nouvelle surtaxe en représailles

Tout est parti d’une campagne publicitaire diffusée sur plusieurs chaînes américaines en début de semaine, reprenant un discours de Ronald Reagan contre les droits de douane. On entendait ainsi l’ex-président américain expliquer que les «droits de douane élevés entraînent des représailles de la part des pays étrangers et déclenchent de féroces guerres commerciales».

Cette campagne publicitaire a été produite par la province canadienne de l’Ontario, la plus peuplée du pays, qui est durement touchée par les droits de douane imposés par le président américain, en particulier dans le secteur automobile.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

Un spot qui a provoqué la colère de Donald Trump, qui a dénoncé sur sa plate-forme Truth social «un comportement scandaleux», un «acte hostile» et un «coup tordu». En représailles, le 47e président des États-Unis a aussitôt suspendu les négociations bilatérales avec Ottawa avant d'imposer une nouvelle surtaxe de 10% sur certaines importations canadiennes.

Un fâcheux incident pour le Canada alors qu’un accord commercial entre Ottawa et Washington, portant sur l’acier, l’aluminium et l’énergie, semblait proche, selon le Globe and Mail. Pour l'heure, la Fondation Ronald Reagan a annoncé envisager des poursuites pour avoir «déformé» les propos de l’ancien président. De son côté, l’Ontario a promis de retirer la publicité, tout en la diffusant une dernière fois samedi soir.