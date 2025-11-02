Afghanistan : un séisme de magnitude 6,3 secoue le nord du pays

Deux mois après avoir subi le tremblement de terre le plus meurtrier de son histoire récente, l'Afghanistan a été frappé par un séisme de magnitude 6,3 dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que l'Afghanistan peine à se remettre du séisme le plus meurtrier de son histoire récente survenu fin août, le pays est, une nouvelle fois, frappé de plein fouet par un nouveau tremblement de terre. L'Institut d'études géologiques américain USGS a précisé qu'il est de magnitude 6,3.

Le séisme, de 10 km de profondeur, s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh située dans le nord du pays. Mais des secousses ont également été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des correspondants de l'AFP sur place.

Une magnitude supérieure au séisme précédent

L'Afghanistan avait connu un mois d'août terrible. Après des crues dévastatrices, les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar avaient été touchées par un séisme de magnitude 6. Cet enchaînement avait causé la mort de 2.200 personnes, et devenait tristement le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan.

Les séismes sont assez fréquents dans ce pays, notamment dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs tremblements de terre dont ceux dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations détruites.