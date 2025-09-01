Séisme en Afghanistan : plus de 1.400 morts dans un tremblement de terre de magnitude 6

Après des crues subites dévastatrices la semaine dernière, un séisme de magnitude 6 a causé la mort de plus de 1.400 personnes dans l'est de l'Afghanistan dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre.

Plus de 1.400 personnes ont péri et plus de 3.100 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6 durant la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, ont annoncé lundi les autorités. Cette secousse a été suivie d'au moins cinq répliques d'une magnitude comprise entre 4,5 et 5,2, ressenties à plusieurs centaines de kilomètres.

Le séisme, dont l'épicentre se situait à une faible profondeur de huit kilomètres, a été localisé à 27 kilomètres de Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kounar, d'après les données du Service géologique des États-Unis (USGS).

Le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid, a confirmé plus de 1.400 décès et plus de 3.100 blessées. En raison de la localisation du séisme dans une région montagneuse difficile d'accès, «il faudra du temps pour obtenir des informations exactes sur les pertes humaines et les dommages causés aux infrastructures», selon Sharafat Zaman, porte-parole du ministère afghan de la Santé publique. «Nous avons lancé une opération de sauvetage massive et mobilisé des centaines de personnes pour aider les populations des zones touchées», a-t-il ajouté.

Un séisme de magnitude 6,3 en 2023

La mission de l'ONU en Afghanistan, qui constitue l'un des derniers filets de sécurité dans ce pays gravement affecté par les récentes réductions drastiques de l'aide humanitaire internationale, a exprimé sa profonde tristesse face à «un séisme dévastateur qui a fait des centaines de morts». «Nos équipes sont sur le terrain pour apporter de l'aide d'urgence», a-t-elle précisé.

La province de Nangarhar avait déjà été frappée par des crues subites, tuant cinq personnes et détruisant des terres agricoles comme des zones résidentielles.

Situé près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, l'Afghanistan est régulièrement touché par des séismes, particulièrement dans la chaîne de l'Hindou Kouch. En octobre 2023, un tremblement de terre de magnitude 6,3 dans la province de Herat avait fait environ 1.500 victimes et détruit plus de 63.000 habitations.

Cette nouvelle catastrophe a frappé l'un des pays les plus pauvres du monde, qui avait déjà été éprouvé par quatre années de sécheresse consécutives et le retour de plus de 2,3 millions d'Afghans d'Iran et du Pakistan cette année.