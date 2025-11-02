Gaza : Israël confirme avoir reçu les dépouilles de trois otages

Israël a récupéré les dépouilles de trois otages remises par la Croix-Rouge, dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas. Depuis la trêve, 20 otages vivants et 17 corps ont été restitués. Les tensions persistent alors qu’Israël exige le retour des 11 otages décédés toujours portés disparus.

Israël a annoncé dimanche avoir reçu les corps de trois otages remis par la Croix-Rouge, conformément à l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles. La trêve tient depuis le 10 octobre sous médiation américaine, avec pour objectif le retour de tous les otages, vivants ou morts.

Depuis le début de l’accord, 20 otages survivants ont été libérés et 17 corps rendus avant dimanche soir, dont 15 Israéliens, un Thaïlandais et un Népalais. Les trois nouvelles dépouilles doivent encore être identifiées par l’Institut national de médecine légale israélien.

Israël reproche au Hamas de ralentir les restitutions des corps d'otages, tandis que le mouvement islamiste affirme que de nombreux corps sont encore enfouis sous les décombres.

Une trêve sous tension

Le Forum des familles d’otages a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à intensifier les efforts pour rapatrier les dépouilles manquantes. Israël s’est également indigné après la restitution de restes partiels d’un otage déjà récupéré en 2024, dénonçant une violation de l’accord.

Une deuxième phase, prévue dans le plan américain, n’a pas encore été validée et doit aborder le désarmement du Hamas, la création d’une autorité transitoire et le déploiement d’une force internationale.