Architecture : quelles sont ces deux gares françaises, considérées parmi les 7 plus belles du monde en 2025 ?

Deux gares françaises font partie des sept «plus belles gares du monde» en 2025. Elles ont été sélectionnées dans le cadre du «Prix Versailles», prix mondial d'architecture soutenu par l'Unesco.

L'architecture française honorée. La gare de Saint-Denis Pleyel, conçue par l'architecte japonais Kengo Kuma, et celle de Villejuif-Gustave Roussy, imaginée par le Français Dominique Perrault font partie des sept «plus belles gares du monde» en 2025, sélectionnées par le «Prix Versailles», prix mondial d'architecture soutenu par l'Unesco.

La gare de Saint-Denis Pleyel est en contraste saisissant avec les stations traditionnelles en béton et en acier, «l’atrium est en effet entièrement recouvert de bois, "un matériau magique" qui crée un espace chaleureux», selon les organisateurs du «Prix Versailles».

@Kengo Kuma Associates / Eric Garault

Concernant la gare de Villejuif, il s'agit un pavillon ouvert, couvert d’une verrière spectaculaire qui floute la limite entre intérieur et extérieur. «Il recouvre un vertigineux cylindre de 70 mètres de diamètre qui laisse circuler l’air et projette différentes ambiances en favorisant des jeux de reflets, brillances ou filtres, la propagation de la lumière 50 mètres plus bas jusqu’aux quais», peut-on lire dans le descriptif de la gare donné par les organisateurs du «Prix Versailles».

Deux gares nommées en Arabie saoudite

Cette liste de finalistes rendue publique, ce lundi 3 novembre, à Paris, avant le tiercé des lauréats fin novembre, montre que les gares, notamment les récentes cathédrales souterraines des transports urbains automatiques, «sont de nouveau un terrain de jeu pour les grands architectes», a déclaré Jérôme Gouadain, secrétaire-général du prix, lors de l'annonce des nominés.

Outre celles du nouveau réseau de transport encerclant la capitale française (Grand Paris Express), le jury a distingué la gare Gadigal à Sydney en Australie, la gare de Mons, en Belgique, celle de Baiyun, en Chine, et deux réalisations à Ryad en Arabie saoudite la gare KAFD et celle de Qasr Al Hokm.

La première fois depuis que le prix a été lancé en 2015 qu'autant de grands noms de l'architecture mondiale apparaissent dans la catégorie des gares. Ces lieux de passage inspirent, car beaucoup de moyens sont mis dans le monde sur la relance des transports en commun.

Le Prix Versailles, créé pour «faire de la culture un enjeu du développement durable» récompense des réalisations architecturales récentes dans huit domaines différents, dans le monde entier. Après les musées, hôtels, restaurants, universités, aéroports et commerces choisis depuis janvier, et les gares lundi, la liste des stades terminera la sélection fin novembre.