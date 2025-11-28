Ukraine : le chef du cabinet de Volodymyr Zelensky visé par des perquisitions menées par l'Agence nationale anticorruption

Ce vendredi, l'agence nationale anticorruption ukrainienne (NABU) a annoncé que des perquisitions étaient en cours à l'encontre de Andriy Yermak, puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'homme a démissionné dans la journée.

La lutte contre la corruption en Ukraine se poursuit. Ce vendredi, l'agence nationale anticorruption ukrainienne (NABU) a informé du déroulé de perquisitions visant Andriy Yermak, puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Le NABU et le SAP (le parquet spécialisé anticorruption) mènent actuellement des actes d'enquête chez le directeur de cabinet du président de l'Ukraine. Ces opérations sont autorisées et s'inscrivent dans le cadre d'une enquête», a-t-elle indiqué, selon l'AFP.

Le principal concerné, Andriy Yermak a confirmé ces informations. «Le NABU et le SAP mènent en effet des actes d'enquête à mon domicile. Les enquêteurs n'ont aucun obstacle» et ont reçu un «accès complet à mon appartement», a-t-il assuré sur Telegram.

«Mes avocats sont sur place et interagissent avec les forces de l'ordre», a ajouté le responsable en assurant coopérer «pleinement» avec les enquêteurs.

Devant l'ampleur du scandale, Volodymyr Zelensky a annoncé dans la journée qu'Andriy Yermak, avait remis sa démission après la perquisition.

Détournement de 100 millions de dollars

Cette affaire éclate au moment où Kiev mène des pourparlers très difficiles avec les États-Unis sur un plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Andriy Yermak étant le négociateur clé dans ce processus.

Ces enquêtes seraient liées à un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky qui secoue le pays ces dernières semaines et a déjà conduit à la destitution de deux ministres, selon plusieurs députés de l'opposition.

Le scandale a éclaté début novembre, quand le NABU a dévoilé un «système criminel», orchestré selon les enquêteurs par un proche du président et qui a permis de détourner 100 millions de dollars (environ 86 millions d'euros) dans le secteur énergétique.

Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, Andriy Yermak est largement considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays derrière le président Zelensky.