«Nous vivons l'époque la plus dangereuse depuis 1945» : tranchées, techniques de survie... Comment les Polonais se préparent déjà à la menace d'une guerre

Face à la menace d'une invasion russe, la Pologne se prépare. La construction d'un nouveau «bouclier» ou encore la formation militaire de 400.000 citoyens sont prévus pour défendre les frontières du pays.

Une inquiétude grandissante. Depuis le 24 février 2022, la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Une situation qui engendre des bouleversements dans de nombreux pays. En Pologne, les autorités prennent la menace d'une entrée en guerre très au sérieux et se préparent donc en conséquence, alors que des drones russes ont été aperçus en Pologne au cours des derniers mois.

Cette menace a engendré des changements radicaux dans le pays. L'année prochaine, le budget de la défense sera augmenté à 4,8% du PIB, avec notamment la création d'un programme de formation militaire. D'ici à 2027, l'objectif de la Pologne est de former 400.000 citoyens à des techniques de défense pour être prêt en cas de guerre, comme le rapporte The Guardian. Une formation qui comprend également des cours de survie.

Une invasion russe crainte

Pour faire face à cette menace, la Pologne ne compte pas seulement sur la formation de ses citoyens. Un «bouclier» qui s’étendra sur toute la longueur des frontières du pays va également être construit. Il comprendra des tranchées et des fortifications le long des frontières, afin de créer une barrière contre une éventuelle invasion.

Face à la presse, les autorités polonaises ne se cachent pas : «Nous vivons les temps les plus dangereux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», a déclaré le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz. «Chacun de nous doit posséder les compétences, les connaissances et le savoir-faire pratique pour faire face à une crise».

Même son de cloche dans le rang des armées : «Je lis les journaux, j’entends les actualités, je vois les analyses faites par différentes communautés de renseignement, qui disent que dans un, deux, cinq ans, nous aurons la possibilité de faire face à une invasion à grande échelle depuis la Russie. Je ne sais pas. J’espère que non», a déclaré le général de brigade Roman Brudło, commandant de la 9e brigade de cavalerie blindée polonaise.

Il y a deux jours, de nouvelles frappes russes ont touché des infrastructures ukrainiennes. Des sites énergétiques ont notamment été durement frappés, privant de nombreux foyers d'eau et d'électricité.