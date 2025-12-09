Guerre en Ukraine : après les critiques de Donald Trump, Volodymyr Zelensky se dit «prêt» à organiser une nouvelle élection présidentielle

Critiqué par Donald Trump, Volodymyr Zelensky a assuré ce mardi 9 décembre qu'il était «prêt» à organiser une élection présidentielle en Ukraine.

«Je suis prêt pour des élections» a affirmé Volodymyr Zelensky, ce mardi 9 décembre, face aux journalistes. Le président ukrainien répondait alors à Donald Trump, qui avait critiqué un peu plus tôt l'absence de scrutin présidentiel en Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Ce mardi, dans une interview à Politico, le président américain avait en effet jugé que le pays qui «a perdu beaucoup de territoires» devrait organiser des élections. Il a par la suite accusé Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.

La loi martiale, en vigueur en Ukraine depuis l'invasion russe commencée en février 2022, interdit toutefois la tenue d'élections. Volodymyr Zelensky a ainsi demandé aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale».

«Garantir la sécurité» d'un scrutin

Il a également rappelé que l'Ukraine fait face aux bombardements russes presque quotidiens sur l'ensemble de son territoire et que des centaines de milliers d'Ukrainiens combattent sur le front.

«Je demande maintenant, je le déclare ouvertement, aux États-Unis de m'aider, éventuellement avec les collègues européens, à garantir la sécurité pour la tenue d'élections», a donc déclaré le président ukrainien.

En parallèle, les discussions se poursuivent autour du plan proposé par Washington pour mettre un terme à la guerre. Celui-ci a été divisé en trois documents : un accord-cadre en 20 points, un document sur la question des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après le conflit.

«Nous en discutons avec les Américains et avons déjà commencé les discussions avec les Européens», a déclaré Volodymyr Zelensky, ajoutant qu'il espérait remettre mercredi aux Etats-Unis une version mise à jour.

Le président ukrainien a toutefois reconnu que la possibilité pour l'Ukraine d'intégrer l'Otan s'éloignait. «Nous sommes réalistes, nous voulons vraiment être dans l'Otan. D'après moi, ce serait juste. Mais nous savons avec certitude que ni les Etats-Unis, ni quelques autres pays, pour être honnête, ne voient pas l'Ukraine dans l'Otan à l'heure actuelle», a-t-il regretté.