Bulgarie : pourquoi des milliers de personnes manifestent dans les rues de la capitale ?

Depuis plusieurs semaines, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Sofia, capitale de la Bulgarie. Des rassemblements qui visent à exiger le départ du gouvernement, alors que le pays traverse une importante crise budgétaire.

«Démission», «Dégagez» : depuis trois semaines, la place de l’Indépendance, à Sofia, est devenue un important lieu de rassemblement pour de nombreux Bulgares. Ce mercredi, des dizaines de milliers de manifestants ont appelé, une nouvelle fois, à la démission du gouvernement.

Une vague de mécontentement, avec une présence massive de jeunes, qui a démarré fin novembre, lorsque l’exécutif a tenté de faire adopter en procédure accélérée le budget 2026, le premier libellé en euros. En effet, le petit pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne, s'apprête à introduire la monnaie unique le 1er janvier.

Sous la pression de la rue, le gouvernement a retiré le 3 décembre son projet de budget, qui prévoyait la hausse de certains impôts et cotisations sociales. Autant de hausses destinées à dissimuler des détournements de fonds, affirment les manifestants et l'opposition. Un nouveau projet de budget a été présenté au Parlement en début de semaine mais sans calmer la colère.

Sept élections en quatre ans

La mobilisation, à l'appel de la coalition réformiste et pro-occidentale «Nous continuons le changement – Bulgarie démocratique», a également rassemblé des milliers de personnes dans d'autres villes du pays.

Après sept élections en moins de quatre ans, le fragile gouvernement formé en janvier est une coalition de circonstance entre les conservateurs du GERB de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov et deux autres formations, soutenue au Parlement par la minorité turque.

Un président qui soutient les manifestants

Le président bulgare Roumen Radev pourrait être amené à intervenir. La semaine dernière, le chef de l’État avait affiché son soutien aux manifestants et réclamé la démission du gouvernement, ajoutant vouloir créer son propre parti.

En mai dernier, celui-ci avait proposé d'organiser un référendum sur l'introduction de l'euro. La Bulgarie figure parmi les Etats membres de l'UE les plus corrompus, avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International.