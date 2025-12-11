«Crimes contre l'humanité», «crimes de guerre» : Amnesty international qualifie officiellement pour la première fois les atrocités commises par le Hamas le 7-Octobre

L'ONG internationale Amnesty International a, pour la toute première fois, accusé le Hamas de «violations du droit international humanitaire», «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité».

Une prise de position inédite. Amnesty International a accusé pour la première fois ce jeudi 11 décembre le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes contre l'humanité.

«Des groupes armés palestiniens ont commis des violations du droit international humanitaire, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité lors de leurs attaques dans le sud d'Israël ayant commencé le 7 octobre 2023», écrit l'organisation de défense des droits humains dans un nouveau rapport de plus de 170 pages.

un «crime contre l'humanité d'extermination»

Amnesty qualifie le massacre de civils le 7-Octobre 2023, qui avait fait 1.221 morts, plus de 3.000 blessés et 251 civils et soldats pris en otages ou capturés de «crime contre l'humanité d'extermination». L'ONG liste également comme autres crimes contre l'humanité commis par des groupes palestiniens l'emprisonnement, la torture, la disparition forcée, le viol et «d'autres formes de violences sexuelles».

Selon le statut de Rome ayant institué la Cour pénale internationale (CPI), les crimes contre l'humanité qualifient des actes commis «dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque».

Ensuite, ces groupes, en premier lieu le Hamas, «ont continué de commettre des violations et des crimes relevant du droit international», après le 7 octobre 2023, notamment des crimes contre l'humanité, en «détenant et maltraitant des otages ainsi qu'en retenant des corps enlevés», ajoute Amnesty. «La détention d'otages s'inscrivait dans un plan explicitement formulé par la direction du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens», est-il précisé.

Le Jihad islamique impliqué aussi

Le rapport conclut que le Hamas, notamment sa branche armée, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, était «principalement responsable» des crimes commis, imputant aussi une responsabilité, mais moindre, au Jihad islamique palestinien, aux Brigades des martyrs d'Al-Aqsa et à des «civils palestiniens non affiliés».

Amnesty International est une organisation non gouvernementale internationale dont l'objectif est de promouvoir la défense des droits humains et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.