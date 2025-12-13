Guerre en Ukraine : vers une adhésion de Kiev à l'Union européenne dès 2027 ?

L’émissaire de Donald Trump doit rencontrer ce week-end à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, afin de poursuivre les discussions pour mettre fin à la guerre qui fait rage entre l’Ukraine et la Russie depuis 2022. Une adhésion de Kiev à l'Union européenne dès 2027 serait envisagée.

Des négociations importantes. Plusieurs dirigeants européens se réunissent ce week-end et lundi à Berlin (Allemagne) autour de Volodymyr Zelensky et de l’émissaire américain Steve Witkoff pour continuer les discussions concernant le plan de paix avec la Russie. Surtout, une adhésion à l'UE semble être aussi sur la table.

La liste des dirigeants européens participant à cette réunion n’a pas été dévoilée. Les concessions territoriales demandées par les Etats-Unis à Kiev devraient être, entre autres, au cœur des négociations.

En effet, selon Volodymyr Zelensky, Washington veut que les forces ukrainiennes se retirent de la partie de la région de Donetsk (est de l'Ukraine) qu'elles contrôlent encore et qui est censée devenir une «zone économique libre» démilitarisée, sans pour autant demander la même chose aux troupes d'occupation russes.

Toutefois, en échange, l'armée russe se retirerait de toutes petites zones conquises par elle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est) mais conserverait des territoires plus larges dans celles de Kherson et de Zaporijjia (sud).

Une entrée dans l’UE dans le plan de paix ?

Avant toute négociation territoriale, les Européens et Ukrainiens ont demandé aux Américains des «garanties de sécurité» prévues en cas de nouvelle offensive russe, a déclaré la présidence française vendredi.

Un haut responsable a pour sa part dit à l'AFP qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès 2027 était envisagée dans le plan américain.

Une telle adhésion, en à peine plus d'un an, semble cependant peu probable par l'opposition possible, entre autres, d'États membres de l'UE aux relations tendues avec l'Ukraine, comme la Hongrie.

Par ailleurs, l’entrée dans l’UE est un long processus de plusieurs années. Par exemple, la Croatie, dernier membre de l’Union a présenté sa demande en 2003. Son intégration à l’Union européenne n’a été officielle qu’en 2013. Soit un processus de dix ans.

Autres exemples, la Turquie qui est officiellement candidate depuis près de 30 ans mais dont le processus d’intégration est au point mort depuis de nombreuses années.

Donald Trump a récemment affiché son impatience face à la lente avancée des discussions autour de son plan qui vise à régler le conflit déclenché par l'invasion russe à grande échelle de février 2022.