Airbnb écope d'une amende de 64 millions d'euros pour avoir publié des annonces de logements interdits en Espagne

Après la publication d'annonces de logements interdits, l'Espagne a infligé une amende inédite de 64 millions d'euros à la plate-forme Airbnb.

Une amende salée. Ce lundi, le gouvernement espagnol a annoncé avoir infligé une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros contre la plate-forme Airbnb. La raison ? Des annonces de logements interdits ont été publiées.

L'amende, qui atteint précisément 64.055.311 euros, est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation, ajoutant qu'Airbnb devait désormais «corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illégaux».

Le pays est déjà en pleine crise du logement depuis plusieurs mois. En mai dernier, le gouvernement espagnol avait déjà réclamé la suppression de 66.000 annonces estimées illégale sur la publicité des logements. Cette réclamation a suivi trois signalements plus tôt dans l’année envers Airbnb.

airbnb conteste

«Des milliers de familles vivent dans la précarité à cause de la crise du logement, tandis que quelques-uns s'enrichissent grâce à des modèles économiques qui expulsent les gens de chez eux», a critiqué le ministre espagnol de la Consommation, Pablo Bustinduy. «Aucune entreprise en Espagne, aussi grande ou puissante soit-elle, n'est au-dessus des lois», a-t-il poursuivi.

En conférence de presse dans la matinée, le ministre a martelé que le gouvernement «continuera d'agir avec la plus grande détermination pour éradiquer ces pratiques», qu'elles soient «abusives ou frauduleuses».

Un porte-parole d'Airbnb a dénoncé, dans un communiqué transmis à l'AFP, «des mesures (...) contraires à la réglementation en vigueur». La plate-forme «a l'intention de contester cette amende devant les tribunaux», a-t-il annoncé.

des mesures prises au niveau local

Le tourisme est un moteur de l'économie du pays, mais de nombreux Espagnols dénoncent la congestion des infrastructures, la disparition des commerces traditionnels, remplacés par des boutiques touristiques, et surtout la flambée des loyers. Les propriétaires de logements se tournent vers la location touristique, y compris sur Airbnb, nettement plus rentable.

Face à cette poussée de colère, plusieurs régions et municipalités ont annoncé des mesures ces derniers mois, à l'image de la mairie de Barcelone (nord-est), qui a promis de ne pas renouveler les licences de quelque 10.000 appartements touristiques, qui expireront en novembre 2028.

Lors de sa conférence de presse de fin d'année, durant laquelle il fait le bilan de l'action gouvernementale, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a salué «l'intervention des pouvoirs publics» sur ce marché pour aider à «résoudre la crise du logement», notamment en ayant «retiré 54.000 hébergements touristiques illégaux».