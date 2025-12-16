Dan Elkayam : un rassemblement organisé au Bourget en hommage au jeune Français tué dans l'attentat de Sydney

Près de 200 personnes se sont réunies ce mardi en fin de journée au Bourget, en Seine-Saint-Denis, pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans lors de l’attaque antisémite survenue dimanche à Sydney.

Un hommage organisé en France après l’attaque de Sydney. Environ 200 personnes étaient rassemblées au Bourget, en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney.

Des fleurs et des bougies ont été déposées devant l'immeuble où vit sa famille. Dan Elkayam avait en effet grandi en Seine-Saint-Denis, près de Paris, et s'était expatrié en Australie. Ingénieur informatique de 27 ans, Dan était passionné de foot et avait beaucoup voyagé ces dernières années.

«un fils, un frère, un oncle, un ami, un mari exceptionnel»

Sa famille endeuillée le présente comme «un fils, un frère, un oncle, un ami, un mari exceptionnel», via un communiqué diffusé lundi soir.

Ce texte, transmis par la mairie du Bourget, ajoute que «l'antisémitisme laissera tous ses proches avec un trou dans le cœur».

Dimanche soir, un père et son fils ont tiré à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi, à Sydney en Australie, pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés.

Les autorités australiennes, qui ont qualifié l'attentat «d'antisémite» et de «terroriste», ont déclaré que l'attaque visait à semer la panique parmi les Juifs du pays, mais n'ont donné jusqu'à présent que peu de détails sur les motivations profondes des assaillants.

Le Premier ministre australien a évoqué mardi une radicalisation des deux assaillants par «l'idéologie de l'Etat islamique (EI)».