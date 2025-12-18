«Cela démontre l'engagement ferme des Etats-Unis envers la sécurité de l'île» : Washington approuve une importante vente d'armes à Taïwan

Le gouvernement américain a conclu une vente d'armes importante à Taïwan, ce jeudi. Il s'agit de la transaction la plus importante entre les deux pays depuis 2001, pour un montant estimé à 11,1 milliards de dollars (9,4 milliards d'euros).

Marché conclu. Taïwan a annoncé avoir acheté 11,1 milliards de dollars d'armes américaines. Il s'agit de l'achat le plus important de l'île asiatique depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Le président taïwanais Lai Ching-te avait annoncé le mois dernier que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars (34 milliards d'euros) de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise.

Il n'a donc pas tardé à annoncer plusieurs accords obtenus avec les Etats-Unis, ce jeudi. Les huit contrats portent sur des systèmes de missiles Himars (lance-roquette), des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Cette vente a été validée par le département d'Etat américain mais doit encore être approuvée par le Congrès. Elle devrait donc entrer en vigueur dans environ un mois, selon le ministère taïwanais de la Défense.

Une vente qui prouve «l'engagement ferme des Etats-Unis» envers Taïwan

Le Yuan législatif, parlement monocaméral de l'île contrôlé par l'opposition formée par le Kuomintang (KMT) et son allié le Parti populaire de Taïwan (PPT), doit également approuver ces contrats.

«Il s'agit de la deuxième vente d'armes à Taïwan annoncée au cours du second mandat de l'administration Trump, démontrant une fois de plus l'engagement ferme des Etats-Unis envers la sécurité» de l'île, a souligné une source proche du dossier à l'AFP.

Si les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan, pour des raisons politiques, ils n'en restent pas moins leur principal partenaire et fournisseur d'armes. En 2019, Washington avait par exemple approuvé une vente de 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros) d'appareils de guerre, dont 8 pour des avions de combat.

La tactique de «zone grise» chinoise inquiète Taïwan

Pour faire face aux revendications de la Chine, dont la pression est toujours aussi intense, le président taïwanais Lai Ching-te Il a évoqué des projets d'augmentation des dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026, et de 5% à horizon 2030. La Chine déploie presque quotidiennement des avions militaires et des navires de guerre autour de Taïwan, ce que les experts et le gouvernement taïwanais qualifient de tactiques de «zone grise», des manœuvres coercitives qui ne constituent pas pour autant des actes de guerre.

Pour ce faire, et même si Taïwan dispose de sa propre industrie de défense, le territoire reste fortement dépendant des armes américaines face à la puissance de feu chinoise.

Washington avait approuvé en novembre une première vente d'armes à Taïwan portant sur «des composants, des pièces de rechange et des accessoires, ainsi qu'un soutien pour la réparation et le retour des avions F-16, C-130 et Indigenous Defense Fighter (IDF)» pour un montant de 330 millions de dollars (281 millions d'euros).