Etats-Unis : les pompes funèbres lui remettent par erreur le cerveau de son fils décédé dans un sac en plastique

Venu récupérer les vêtements de son fils décédé, un père s’est vu remettre par erreur le cerveau de ce dernier dans un sac en plastique par les pompes funèbres à San José, en Californie (États-Unis).

Une erreur macabre. Les pompes funèbres Lima Family, situées à San José (États-Unis), sont poursuivies en justice pour avoir remis par erreur le cerveau d'Alexander Piñon à ses parents au lieu de ses vêtements en juin dernier, a rapporté le Daily Mail.

Après le décès du jeune homme de 27 ans, survenu le 19 mai à son domicile, sa famille aurait engagé l'entreprise pour des services funéraires complets de plus de 10.000 dollars (environ 8.500 euros), selon la plainte.

Les parents endeuillés auraient spécifiquement demandé à la directrice, Anita Singh, que leur fils ne soit pas enterré dans les vêtements qu'il portait lors de son décès, préférant une tenue plus élégante.

Une découverte glaçante

Lorsque le père se serait rendu sur place pour récupérer les vêtements, le 4 juin dernier, on lui aurait remis un «sac rouge indiquant la présence de matières biologiques dangereuses à l'intérieur», peut-on lire dans le document judiciaire.

De retour chez lui, il aurait vidé le contenu dans sa machine à laver pensant y placer les vêtements demandés. A la place, une substance étrange a été déversée, qui s'est révélée plus tard être de la «matière cérébrale humaine».

«À ce moment-là, ils n'avaient aucune idée que c'était le cerveau de leur fils qui se trouvait dans la machine à laver. Ils ne savaient pas si c'était mélangé avec celui d'une autre personne ou s'il appartenait bien à leur fils, ils n'en avaient pas la moindre idée», a déclaré Samer Habbas, l'avocat de la famille, à KGO.

En outre, la famille n'aurait jamais été informée qu'une autopsie crânienne avait été pratiquée ni qu'une partie du cerveau avait été prélevée.

Le père, bouleversé, aurait contacté Anita Singh, qui lui aurait demandé de rapporter le sac à l'établissement. Ignorant ce qu’il manipulait, il aurait ensuite dû ramasser la substance, placer le sac rouge dans un sac-poubelle et le ramener le jour même, sans recevoir d'explications. Les funérailles d'Alexander Piñon ont, quant à elles, eu lieu le lendemain.

Plus d'un mois se serait écoulé sans que la famille ne reçoive les vêtements initialement demandés, malgré leurs nombreuses relances auprès de la directrice.

«C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais»

Un employé des pompes funèbres aurait finalement révélé à la famille que le sac contenait effectivement le cerveau de leur fils. Après la confusion, l’organe aurait été placé dans une boîte et laissé pendant deux mois et demi dans une cour de l'établissement.

C'est un membre du personnel qui aurait fait cette macabre découverte après avoir été «submergé par l'odeur» d'«un cerveau humain en décomposition», a indiqué la plainte.

«Comprenez-moi bien, les erreurs peuvent se produire. Mais ce qui ne peut pas se produire, et ce qui ne devrait pas se produire, c'est de dissimuler ses erreurs, et c'est ce que la maison funéraire a fait ici», a déclaré l'avocat au média.

Christopher James, porte-parole de Service Corporation International (SCI), société mère, a déclaré à KGO : «En raison d'une procédure judiciaire en cours, nous ne ferons aucun commentaire à ce sujet».

Pour l'instant, la famille a prévu de poursuivre la procédure judiciaire et chercherait un moyen de réunir le cerveau d'Alexander avec son corps déjà enterré.

«Nous ignorons l'étendue des souffrances qu'ils endureront pour le reste de leur vie. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, c'est quelque chose avec lequel ils devront vivre pour toujours».