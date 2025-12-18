L'administration Trump annonce des mesures pour interdire aux jeunes transgenres l'accès aux traitements de transition

L’administration de Donald Trump a annoncé ce jeudi 18 décembre une nouvelle série de mesures pour interdire aux jeunes transgenres l’accès aux traitements de transition. Une annonce qui suit l’adoption d’une proposition de loi la veille à la Chambre américaine des représentants.

Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé de Donald Trump a annoncé ce jeudi une série de mesures visant à interdire de facto l'accès aux traitements de transition de genre aux jeunes Américains transgenres, même dans les États où ces actes médicaux sont légaux.

Les mesures annoncées visent notamment à retirer d'importants financements fédéraux aux hôpitaux proposant des traitements hormonaux et chirurgicaux aux mineurs ne s'identifiant pas avec le genre assigné à leur naissance, ce qui rendrait l'accès à ces actes médicaux extrêmement difficile, voire impossible.

«Les soins dits d'affirmation du genre ont infligé des dommages physiques et psychologiques durables à des jeunes vulnérables» et ont été motivés «par des considérations idéologiques», a accusé le ministre Robert Kennedy Jr. pour justifier un tel changement lors d'une conférence de presse.

La veille, la Chambre américaine des représentants a adopté une proposition de loi visant à interdire les «mutilations corporelles» et l’accès aux traitements de transition aux mineurs transgenres. Cette dernière doit à présent être examinée au Sénat.

Les associations sur les sentiers de la guerre

Cette annonce, qui est la dernière en date de l'administration américaine à l'encontre des personnes transgenres, a été immédiatement condamnée par des associations de soignants et de défense des personnes LGBT+.

«Les traitements de transition de genre sont des soins qui sauvent des vies», a insisté Jamila Perritt de l'organisation Physicians for Reproductive Health dans un communiqué, dénonçant une «attaque délibérée et ciblée contre les jeunes transgenres, leurs familles et les médecins qui s'engagent à fournir aux patients les soins dont ils ont besoin».

Les actions dévoilées seront soumises à une consultation publique et seront très probablement contestées devant la justice par des associations ou États démocrates en cas d'adoption.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump est revenu sur une série d'acquis obtenus par les personnes transgenres, en ordonnant notamment leur exclusion des forces armées.

Le ministère de la Santé avait déjà semé les doutes en mai sur ces traitements de transition de genre en publiant un long rapport mettant en garde sur des «risques significatifs» liés à ces pratiques mais remis en cause par la communauté scientifique.