Tentative d’assassinat contre Donald Trump sur un parcours de golf : Ryan Routh fixé sur sa peine ce jeudi

Ryan Routh, reconnu coupable d'une tentative d’assassinat contre Donald Trump en Floride (États-Unis) en 2024, deux mois avant la présidentielle américaine, connaîtra sa peine ce jeudi 18 décembre.

Il pourrait passer le reste de ses jours en prison. Près de trois mois après avoir été reconnu coupable de tentative d'assassinat contre le président américain Donald Trump sur un terrain de golf en Floride (États-Unis) l'année dernière, Ryan Routh sera fixé sur sa sentence ce jeudi 18 décembre. Cet entrepreneur de 59 ans risque la prison à perpétuité.

Le 15 septembre 2024, l'accusé a braqué son fusil, dont le numéro de série avait été effacé, sur un agent des agents des services secrets qui l'avait repéré dans les buissons d'un parcours de golf fréquenté par le Républicain, alors candidat à la présidence américaine. L'agent avait tiré et Ryan Routh s'était alors enfui. La police l'avait interpellé environ quarante-cinq minutes plus tard.

Un «très grand moment pour la justice en Amérique»

Également poursuivi pour détention illégale d'arme, détention d'arme à feu en vue de la commission d'un crime violent, agression d'un agent fédéral, etc., il avait assuré sa propre défense malgré son absence de formation juridique, plaidant non coupable.

Reconnu en septembre dernier par un jury coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible d'une peine de prison à vie, il avait tenté à l'annonce du verdict de se poignarder le cou à plusieurs reprises avec un stylo avant d'être maîtrisé par les plusieurs agents fédéraux. Ce jeudi, sa peine sera officiellement prononcée.

A l'annonce de sa reconnaissance de culpabilité, Donald Trump avait salué en septembre un «très grand moment pour la justice en Amérique» sur sa plate-forme Truth Social, tandis que sa ministre de la Justice, Pam Bondi, avait déclaré sur X que cette décision «illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique».

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump avait déjà échappé de justesse à une autre tentative le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie.