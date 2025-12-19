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Attaque dans le métro de Taïwan : deux morts et cinq blessés poignardés par un forcené

L'auteur de l'attaque se serait suicidé après les faits. [REUTERS/Ann Wang]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a indiqué qu’une attaque avait eu lieu dans le métro de Taipei, ce vendredi 19 décembre. Le bilan fait pour le moment état de deux morts et cinq blessés par arme blanche.

Une véritable scène de terreur. Le métro de Taipei (Taïwan) a été le théâtre d’une attaque au couteau meurtrière, a indiqué ce vendredi 19 décembre le Premier ministre taïwanais, Cho Jung-tai.

Selon les pompiers deux personnes ont été tuées lors de cette attaque au couteau très violente. Le bilan fait aussi état de huit blessés dont cinq par arme blanche. La nature des blessures des trois autres personnes n'a pas encore été communiquée. 

Le maire de la ville a indiqué que le suspect avait également trouvé la mort en se suicidant. Probablement en se jetant d’un immeuble.

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Selon l’agence de presse CNA, l’auteur de fait aurait lancé une grenade fumigène dans le métro avant de s’attaquer aux passagers. Il aurait ensuite poursuivi son attaque contre des passants devant une autre station.

Les motifs de l’attaque sont encore inconnus.

Taïwanattaque au couteauMétro

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