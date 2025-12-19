«Trop de jeunes Américains sont trop gros ou trop bêtes» pour s'engager dans l'armée, avertit le patron du Pentagone

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a une nouvelle fois fustigé la condition physique et l'intelligence des jeunes Américains estimant qu'ils étaient «trop gros» ou «trop bêtes» pour s’engager dans l’armée.

Une nouvelle saillie envers la jeunesse américaine. Le secrétaire américain de la Défense, Pete Hegseth, s’est exprimé jeudi lors d’un forum sur le recrutement militaire au Pentagone. Et comme à son habitude depuis sa prise de fonction, le patron du Pentagone n'a pas été tendre envers les jeunes.

A commencer par leur condition physique. «Je sais qu’il n’est pas facile de trouver les éléments de base, a déclaré le ministre, ajoutant que trop de jeunes Américains sont «trop gros» pour s'engager dans l'armée.

Une critique habituelle. Mais cette fois-ci, il est allé un peu plus loin puisqu'il les juge également «trop bêtes». «Pas bêtes, c’est faux», s’est-il corrigé. «Mais vous savez, ils ne sont pas bien éduqués, ont un casier judiciaire ou souffrent de TDAH [trouble de l'attention et d'hyperactivité, NDLR].» «Heureusement, vous rejetez tous ces éléments», a-t-il conclu devant les recruteurs.

Plus de 20% des soldats américains sont obèses

Le 30 septembre, lors d'un discours à la base du corps des Marines de Quantico, en Virginie ce mardi 30 septembre, Pete Hegseth avait annoncé la mise en place de nouvelles directives sur la condition physique des membres de l'armée, avec notamment le retour de «normes masculines plus strictes».

«Si vous ne réussissez pas un test de préparation physique ou si vous ne souhaitez pas vous raser et avoir une apparence professionnelle, il est temps de changer de poste ou de profession», avait-il prévenu. Et d'ajouter : «De même, il est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone et à la tête de commandements du monde entier».

Selon un rapport du think-tank American Security Project, 21,6% des militaires américains en service actif sont obèses, un taux qui a plus que doublé en une décennie. D'après ce document de 2023, 52.000 candidats ont été refusés dans les rangs de l'armée américaine du fait de leur surpoids. Des chiffres loin d'être étonnant dans un pays largement touché par ce fléau. En 2025, 37% des adultes américains sont concernés par l'obésité, selon une étude Gallup.