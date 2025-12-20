Guerre au Proche-Orient : Israël prévoit d’informer Donald Trump de la possibilité de nouvelles frappes contre l’Iran

Israël a prévu d’informer Donald Trump et les États-Unis de potentielles nouvelles frappes contre l’Iran d'après un média américain.

Une nouvelle menace. Le gouvernement israélien serait de plus en plus préoccupé par le fait que l'Iran augmente la production de son programme de missiles balistiques, qui avait été endommagé par des frappes militaires israéliennes plus tôt cette année. Israël se préparerait ainsi à informer le président américain Donald Trump des options pour une nouvelle attaque d'après la NBC.

En effet, selon la chaîne américaine les responsables israéliens craignent également que l'Iran soit en train de reconstituer les sites d'enrichissement nucléaire que les États-Unis ont bombardé en juin dernier.

Mais, selon eux, les efforts de l'Iran pour reconstruire les installations où ils produisent les missiles balistiques et pour réparer ses systèmes de défense aérienne paralysés sont des préoccupations plus urgentes.

Ainsi, le sujet devrait être abordé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de sa prochaine rencontre avec Donald Trump, prévue à la fin du mois en Floride (États-Unis).

Si le gouvernement israélien a annoncé que la réunion se tiendrait le 29 décembre prochain, Donald Trump n’a quant à lui pas confirmé l’information : «Nous ne l'avons pas organisée officiellement, mais Benjamin Netanyahou aimerait me voir».

Une menace pour la région

Toujours selon ces sources, le Premier ministre israélien souhaiterait que le président américain déclare que l'expansion du programme de missiles balistiques par l'Iran constitue une menace qui nécessiterait une action rapide.

Elles ont également déclaré que le danger que représentent les actions de l’Iran pour la région est un argument majeur de Benjamin Netanyahou, incluant ainsi les intérêts américains.

De plus, les préoccupations israéliennes à l’égard de l'Iran surviennent alors que Téhéran a exprimé sa volonté de reprendre les pourparlers diplomatiques avec les États-Unis dans le cadre de l’accord nucléaire, ce qui pourrait potentiellement compliquer les négociations souhaitées par Israël quant à de nouvelles frappes.

Par ailleurs, la semaine dernière, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait lui aussi être prêt à reprendre les pourparlers avec l'Iran, tout en mettant en garde Téhéran contre une potentielle tentative de reconstitution de ses programmes de missiles balistiques ou nucléaires.

En effet, le chef d’État américain a déclaré que l'Iran «peut essayer» de reconstruire son programme de missiles balistiques, mais qu’«il leur faudra beaucoup de temps pour revenir» et que «s'ils veulent revenir sans accord, alors nous allons anéantir celui-là aussi».

«Vous savez, nous pouvons éliminer leurs missiles très rapidement, nous avons un grand pouvoir», avait ajouté Donald Trump lors de sa déclaration.

La prochaine phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devrait également figurer au premier rang de la réunion entre le président des États-Unis et le Premier ministre israélien.