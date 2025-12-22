«Du jamais vu depuis 1934» : pourquoi Stockholm pourrait connaître son mois de décembre le plus sombre ?

Avec seulement 30 minutes d’ensoleillement enregistrées lors de la première quinzaine de décembre, Stockholm pourrait battre le record du mois de décembre le plus sombre dans la capitale suédoise depuis 1934.

Une anomalie qui n’a pas été constatée depuis près d’un siècle. Stockholm n'a enregistré qu'une demi-heure d'ensoleillement au cours de la première quinzaine de décembre, ce qui, si la tendance se poursuit, pourrait en faire le mois de décembre le plus sombre depuis 1934, selon les météorologues.

La Suède, comme les autres pays nordiques, est habituée à des hivers longs et sombres, avec des journées plus courtes et des nuits plus longues en raison de sa situation géographique septentrionale. Mais ce mois de décembre a été exceptionnellement sombre et nuageux à Stockholm, a déclaré mardi le météorologue Viktor Bergman, de l'Institut suédois de météorologie et d'hydrologie (SMHI).

«Jusqu'à présent, en décembre - le mois n'est pas encore terminé - il n'y a eu qu'une demi-heure d'ensoleillement. Nous avons eu des systèmes dépressionnaires instables avec un temps doux et humide, ce qui a apporté beaucoup de nuages. Le ciel n'a pas eu l'occasion de se dégager. Le soleil a été faible et ses rayons n'ont pas réussi à dissiper les nuages», a précisé ce dernier.

Selon les données compilées de 1991 à 2020, la durée moyenne d'ensoleillement à Stockholm pour tout le mois de décembre est d'environ 33 heures, a ajouté Viktor Bergman. Le soleil pourrait réapparaître à Stockholm dans les prochains jours, «mais c'est un peu incertain», a précisé ce dernier.

Un record proche de 0 heure d’ensoleillement en 1934

Le mois de décembre le plus sombre jamais enregistré dans la capitale suédoise remonte à 1934, lorsque l'ensoleillement a été si faible qu'il a été «arrondi à zéro heure», a déclaré Viktor Bergman.

D'autres régions de Suède ont connu un meilleur mois de décembre, la ville de Karlskrona, dans le sud-est, enregistrant le plus d'ensoleillement du pays, avec 12 heures jusqu'à présent.

Stockholm n'a pas non plus connu de véritables chutes de neige cet hiver, ce qui contribue à la sensation d'obscurité, car en se reflétant au sol, elle aide à éclairer les environs. Cela ne semble pas près de changer, a prédit Viktor Bergman, anéantissant les espoirs des Stockholmois d'un Noël blanc. «Les perspectives sont très pessimistes pour Noël», a conclu cette même source.