Guerre en Iran : le Portugal autorise les Etats-Unis à utiliser sa base aérienne des Açores sous certaines conditions

Le gouvernement portugais a autorisé les États-Unis à utiliser la base aérienne de Lajes, aux Açoresn dans le cadre des opérations visant l'Iran, mais de façon «conditionnelle», a expliqué Premier ministre Luis Montenegro ce mercredi.

Une précision importante. Ce mercredi, le gouvernement portugais a autorisé les États-Unis à utiliser la base aérienne de Lajes, située dans l'archipel des Açores, dans l'Atlantique. Elle a été «accordée de manière conditionnelle (...), à savoir que ces opérations soient de nature défensive ou de représailles, qu'elles soient nécessaires et proportionnées et qu'elles visent exclusivement des objectifs militaires», a affirmé le chef du gouvernement.

«Ces trois conditions sont alignées sur le droit international», a souligné Luis Montenegro qui, face aux demandes de clarification lancées par l'opposition socialiste, s'est refusé à affirmer clairement s'il soutenait ou s'il s'opposait aux frappes lancées contre l'Iran.

«Le Portugal n'a pas suivi, n'a pas souscrit et n'a pas été impliqué dans cette action militaire», a déclaré le Premier ministre, en ajoutant aussitôt qu’«il ne fait aucun doute que le Portugal entretient une relation bien plus étroite avec notre allié, les États-Unis», qu'avec l'Iran.

Un soutien discret

Luis Montenegro n'a pas souhaité prendre position pour soutenir le gouvernement socialiste espagnol, menacé de représailles par Donald Trump, pour avoir refusé de laisser les Etats-Unis utiliser des bases en Espagne.

Les autorités portugaises avaient déjà reconnu que les États-Unis avaient intensifié leur utilisation de la base de Lajes, sur l'île Terceira aux Açores, dans les semaines précédant l'attaque lancée samedi 28 février contre l'Iran.

Ces opérations avaient été menées sur la base d'une autorisation générale renouvelée annuellement. Ce n'est que samedi, soit après les premières frappes, que les Etats-Unis ont informé le Portugal de leur attaque contre l'Iran et obtenu cette «autorisation conditionnelle», avait précisé mardi soir le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel.

En raison de sa localisation stratégique en plein océan Atlantique, la base de Lajes a commencé à être utilisée par les Alliés vers la fin de la Seconde guerre mondiale et un accord encadrant son utilisation par les États-Unis a été signé en 1951.