Cuba : 14 prisonniers politiques libérés par les autorités, selon une ONG

Détenues à la suite de manifestations antigouvernementales, 14 personnes ont été libérées à Cuba, selon une ONG.

Presque 5 ans de captivité. Une ONG a annoncé samedi que les autorités cubaines avaient remis en liberté 14 personnes détenues à la suite des vastes manifestations antigouvernementales de juillet 2021, au lendemain de l'annonce de la libération de deux personnes.

Leur libération, confirmée par l'organisation Cubalex, basée à Miami, s'inscrit dans le cadre d'un accord avec le Vatican, un médiateur historique entre La Havane et Washington. Quelques heures plus tôt, le président cubain Miguel Diaz-Canel a confirmé que son gouvernement était en pourparlers avec les États-Unis.

Les premiers prisonniers ont été libérés vendredi, lorsque les autorités cubaines ont fait état de discussions en cours avec Washington, dans un contexte de fortes pressions exercées par le président Donald Trump.

Cuba acculée par les États-Unis ?

Le groupe de défense des droits humains Justicia11J estime que Cuba comptait vendredi «au moins 760 prisonniers politiques», dont 358 ayant participé aux manifestations de juillet 2021, qui ont déclenché une répression gouvernementale et des centaines d'arrestations. Des manifestations orchestrées, selon les autorités communistes de l'île caribéenne, par les États-Unis, dans le seul but de renverser le gouvernement en place.

Donald Trump a récemment accru la pression sur La Havane en plaçant en janvier le pays appauvri sous blocus pétrolier, étranglant ainsi ses approvisionnements en carburant et son économie, déjà mise à mal par des années d'embargos commerciaux américains.

Dans des déclarations à l'AFP vendredi, un responsable de la Maison Blanche a réitéré les dires du président Trump estimant que Cuba est une «nation en faillite» et qu'un accord avec son gouvernement «serait très facile à conclure».