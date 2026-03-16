Guerre en Iran : tout savoir sur le B-1B Lancer, le bombardier ultime des Etats-Unis

Les avions américains B-1B Lancer ont opéré au-dessus du Moyen-Orient dans le cadre de l'opération «Epic Fury», déclenchée par Donald Trump. Voici les spécificités de ce bombardier supersonique et le rôle qu'il joue dans la guerre en Iran.

Une terreur des airs. Depuis le 28 février et le début de la guerre en Iran, le ciel du Moyen-Orient est le théâtre d'affrontements entre les bombardiers des pays concernés. Au sein de la flotte américaine, on retrouve notamment le B-1B Lancer surnommé «B-One» par les pilotes, l'un des bombardiers les plus redoutables au monde.

Terrifiant ses ennemies par sa vitesse, sa capacité de charge utile et d'autonomie, le bombardier qui mesure 44 mètres de long et pèse près de 86 tonnes à vide, peut approcher les 1.500 km/h grâce notamment à un système permettant de replier ses ailes vers l'arrière. Début mars, les B-1B Lancer ont opéré au-dessus du Moyen-Orient dans le cadre de l'opération «Epic Fury». Leur utilisation a été relayée sur les réseaux sociaux du United States Central Command (CENTCOM).

B-1B Lancers – capable of carrying a payload of 75,000 pounds – have operated over the Middle East in support of Operation Epic Fury. Nicknamed the BONE, B-1Bs hold world records for speed, payload and range. pic.twitter.com/pwYq7n1BMO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

une force de dissuasion importante

A titre de comparaison, la vitesse d'un bombardier classique se situe généralement entre 800 et 1.200 km/h. Au-delà de sa rapidité, le B1, conçu dans les années 1970, possède une capacité de voler à moins de 100 mètres d'altitude afin de passer sous les radars ennemis. Il est également doté d'un revêtement furtif, le rendant difficilement détectable malgré ses 41m de longueur et ses 23m d'envergure.

Son rayon d'action opérationnel atteint plus de 9.400 kilomètres sans ravitaillement en vol, le tout avec une capacité d'armement opérationnel d'environ 34 tonnes. Comprenant bombes guidées, missiles de croisière, mines navales et bombes classiques, ce bombardier concentre une puissance de frappe importante.

Le B1-B Lancer est capable d'emporter de nombreuses bombes dans sa soute. © Phil Noble / REUTERS

L'appareil a été développé pendant la guerre froide pour permettre aux Etats-Unis d'attaquer l'URSS avec des armes nucléaires. Il a notamment participé en Irak, en Afghanistan et en Syrie.

Même s'il effectue peu de missions, une seule peut faire de très lourds dégâts. Le simple déploiement du B-1B représente ainsi une force de dissuasion importante.