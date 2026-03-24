«Je peux prédire les décès et voir des fantômes» : après une expérience de mort imminente, elle affirme avoir des pouvoirs paranormaux

«Morte» pendant trois minutes après avoir été victime d'un arrêt cardiaque dans une boîte de nuit, Louisa Peck assure être revenue de l'au-delà. Une expérience traumatisante qui a eu un impact aussi inhabituel que profond sur sa vie.

Une histoire à peine croyable. Louisa Peck a vécu l'une de ces expériences qui bouleverse autant qu'elle interroge. Un soir de novembre 1982, cette Américaine, alors âgée de 22 ans, faisait comme à son habitude la fête à New York. Souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie, elle fait une overdose de cocaïne coupée à son insu avec de la lidocaïne, un anesthésiant.

Louisa a alors commencé à avoir une vision tubulaire à mesure que son cœur ralentissait, et a cessé de respirer en faisant un arrêt cardiaque, explique-t-elle aujourd'hui au journal The Sun et au New York Post. De là, Louisa décrit avoir été «propulsée dans les airs comme un personnage frappé par Popeye», survolant Manhattan avant de plonger dans l'océan. Elle affirme avoir émergé sur une nouvelle terre, où elle a senti son corps se détacher, et avoir pu voler et «rencontrer» ses ancêtres.

Durant cet état d'inconscience, elle se souvient avoir entendu une voix l'appeler à revenir sur Terre, lui disant : «Tu ne peux pas rester, ce n'est pas fini». Et c'est à ce moment-là qu'elle se réveilla après trois minutes passés dans l'au-delà. Elle reprit lentement conscience et vit le barman lui prodiguer un massage cardiaque.

Capable de prédire les décès et voir des fantômes

Mais après cet événement pour le moins traumatisant, sa vie a changé à jamais. Elle s'est vite rendu compte qu'elle possédait de nouveaux pouvoirs, comme la capacité de prédire les morts et de voir les fantômes.

«J’étais déterminée à reprendre une vie normale comme si de rien n’était et que cette expérience n’avait aucune importance, mais mes barrières énergétiques spirituelles avaient été endommagées de façon permanente», a expliqué cette native de l’Oregon.

En 1987, elle affirma avoir vu le fantôme d'un vieil homme émerger d'un marais alors qu'elle se trouvait sur une plage. Quelques années plus tard, elle prédit que son neveu ne survivrait pas à terme, ce qui s'avéra exact.

«J’étais une athée matérialiste convaincue qui méprisait tout ce qui était religieux ou ésotérique, mais je savais que cette "réalité” n’avait été ni un rêve ni une hallucination», a conclu cette désormais sexagénaire aux pouvoirs plus qu'étonnants.