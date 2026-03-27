Guerre électromagnétique : tout savoir sur l'EC-2, cette avion japonais qui veut anticiper les conflits futurs

L'Armée de l'air japonaise a présenté sa nouvelle création : le Kawasaki EC-2. Truffé d'équipements de pointe, cet avion a été conçu pour la guerre électronique.

Instrument de la guerre du futur, l'avion Kawasaki EC-2 a été conçu pour brouiller les radars et les communications. Récemment présenté par l'Armée de l'air japonaise, ce nouvel appareil est destiné à des missions d'attaque électronique et de renseignement.

La guerre électronique consiste à exploiter le spectre électromagnétique afin d'intercepter les émissions radioélectriques d'un adversaire tout en l'empêchant d'en faire autant. Globalement, ces capacité stratégiques sont utilisées pour la collecte d'informations en temps de paix et pour l'attaque lors d'une crise.

L'EC-2, de conception japonaise, peut donc aussi bien endosser un rôle offensif que défensif. Dans le premier cas, sa mission est de brouiller, espionner ou perturber les émissions du camp adverse, quitte à le rendre aveugle. Il s'agit notamment de désorganiser l'ennemi à distance, sans forcément devoir s'exposer à ses défenses aériennes.

カモノハシ２号 動く!!

2026/3/16 岐阜基地 隣接川崎重工

C-2 203号機 ハイスピードタクシー試験実施 pic.twitter.com/wF88vyrshT — rikizo misono (@rikizomisono) March 16, 2026

Ce bijou de technologie se démarque d'abord par son apparence peu commune. Avec son nez démesuré et les renflements qui apparaissent sur son fuselage, l'EC-2 n'a, pour être honnête, rien de gracieux.

Mais, comme l'explique le site spécialisé Forum militaire, cette allure grossière dissimule en réalité ce qui fait sa force. Sous chacune de ces proéminences se cache des équipements de pointe : capteurs, systèmes de brouillage et autres équipements de communication par satellite.

L'EC-2 a été conçu sur la base du Kawasaki C-2, un avion de transport militaire japonais. Connu pour sa taille, sa charge utile et son endurance, ce dernier a été choisi pour sa capacité à transporter une grande quantité d'équipements sur de longues distances.

Environ 226 millions d'euros

Cette même stratégie avait été utilisée lors du développement du Kawasaki EC-1, désormais retiré du service, qui était dérivé de l'ancien C-1. La nouvelle génération est toutefois bien plus puissante, avec près de 36.300 kg de charge utile pour une masse maximale d'environ 140.600 kg, contre respectivement 11.800 kg et 45.400 kg à l'époque du C-1.

L'EC-2 est la seconde variante du Kawasaki C-2. Avant lui, le Japon a également développé le RC-2, un autre avion spécialisé dans la collecte de renseignements électromagnétiques. Les deux appareils ont été imaginés pour fonctionner de manière complémentaire.

Le développement de l'EC-2 a coûté environ 226 millions d'euros selon le ministère japonais de la Défense, qui prévoit a priori d'acquérir quatre avions de ce type. Les essais en vol de l'appareil, qui sont en cours depuis la base aérienne de Gifu, devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

JASDF, in coordination with ATLA, supported the first flight of the stand-off electronic warfare aircraft🛩️📡. We will continue working toward its introduction to improve capabilities in the electromagnetic domain and to strengthen the cross-domain operations capabilities. pic.twitter.com/bbMtjOFeP2 — Japan Air Self-Defense Force (@JASDF_PAO_ENG) March 18, 2026

Il est aujourd'hui reconnu que la guerre dans le champ électromagnétique (GCEM) occupe une place décisive dans le conflit ukrainien, mais aussi dans tous les affrontements en général.

La France n'est d'ailleurs pas en reste sur le sujet. Lors d'une table-ronde organisée en août dernier par le Commandement de la cyberdéfense, le général de corps d’armée Aymeric Bonnemaison a déclaré : «Celui qui maîtrise les ondes, gagnera la guerre».

Alors que nous évoluons «dans un environnement où tous les systèmes sont interconnectés», «la domination du spectre électromagnétique est devenue un facteur déterminant de supériorité sur le terrain», selon le ministère de la Défense.

L'une des priorités françaises est «de construire un écosystème industriel, intellectuel et militaire ayant la capacité d’innover, produire et s’adapter en temps réel». Une communauté cyber des armées, réunissant 22 unités de guerre électronique, a d'ailleurs été créée en ce sens en 2023.