Lorient : ce que l'on sait de l'homme abattu par des policiers après les avoir menacés

Les forces de l’ordre ont neutralisé ce lundi un Soudanais dans un quartier résidentiel de Lorient (Morbihan). Ce dernier avait menacé la police avec un couteau. Il n’a pas pu être réanimé malgré un massage cardiaque.

Les forces de l'ordre ont riposté. Un Soudanais, âgé de 39 ans, qui menaçait des policiers avec un couteau dans une rue de Lorient, lundi 10 novembre en fin de matinée, a été tué par les forces de l’ordre. L'individu cagoulé se serait jeté sur les agents. Après plusieurs sommations, les policiers ont tiré, le touchant mortellement.

Déjà connu de la police et de la justice

Il avait déjà été condamné par le passé pour des faits de violences aggravées et de rébellion. «Une expertise psychiatrique le concernant avait récemment été ordonnée dans le cadre d'une procédure distincte pour des faits de rébellion», a précisé la procureure de Lorient, Laetitia Mirande, dans un communiqué.

Une autopsie sera menée et des analyses toxicologiques sont en cours.

Peu après les faits, un dispositif de sécurité avait été déployé. La rue de Larmor, dans laquelle se sont déroulés les faits a dû être partiellement bouclée à l'angle des rues César et rue Droneau.

Le syndicat de police Un1té (FO) a précisé sur X que «lors d’un dispositif de surveillance, un policier a été confronté à un individu armé d’un couteau». «Face à la menace, il a dû faire usage de son arme», a-t-il ajouté, en apportant «son soutien total» à ce fonctionnaire.