Les 5 bienfaits méconnus du panais

Moins connu que la carotte, le panais a pourtant fait son retour dans les assiettes et sur les étals des marchés depuis quelques années. Apprécié pour son goût légèrement sucré, ce légume racine offre de nombreux bienfaits pour la santé. Voici cinq raisons de l’ajouter à son alimentation.

Il accélère la digestion

Issu de la famille des Apiacées, le panais que l’on consommait déjà au Moyen-âge, possède une forte teneur en fibres. Par conséquent, on peut en manger sous forme de purée, de gratin, râpé en salade ou dans une soupe afin de stimuler le transit intestinal et de faciliter la digestion. Un excellent laxatif naturel qui évitera les ballonnements et la constipation.

Il favorise la perte de poids

Ces mêmes fibres permettent de se sentir rassasiés assez rapidement une fois le déjeuner ou le dîner terminé. C’est pourquoi on le recommande en cas de régime minceur, sachant par ailleurs qu’il ne contient qu’une cinquantaine de calories pour 100 g. Pour atteindre son objectif, il faut opter pour des produits sains et suivre une activité physique régulière.

Il est bon pour le cœur

Dans le panais, on retrouve du potassium ce qui fait de cet aliment un allié de taille pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. En effet, la pression artérielle baisse de manière significative dès lors que l’on en consomme plusieurs fois par semaine. L'activité cardiaque est également régulée.

Il apporte de l'énergie

Riche en glucides, en minéraux, dont le magnésium, le manganèse ou le phosphore, ainsi qu’en vitamines B, C et E, le panais redonne du tonus à l’organisme et permet de lutter contre les maux de l’hiver comme le rhume. On dit alors de ce légume racine qu’il est alcalinisant au même titre que le brocoli ou les épinards.

Il réduit le risque de cancer

S’il n’est pas un remède miracle, le panais aiderait à prévenir l’apparition de certains cancers grâce à la présence d’apigénine, un composé connu pour ses vertus anti-inflammatoires permettant de lutter contre le déploiement de cellules cancéreuses. Il renferme également du falcarinol, à l’instar de la carotte et du céleri.

A voir aussi