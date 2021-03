Voici la liste des fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides

Le consommateur est de plus en plus soucieux de la composition de ce qu’il mange. En France, l’agriculture conventionnelle a recours aux pesticides pour la culture des fruits et légumes afin de faire face aux aléas climatiques et aux maladies qui peuvent réduire à néant une récolte.

Par conséquent, il n’est pas rare de retrouver des résidus de pesticides dans les fruits et légumes consommés en France. Dans un souci de transparence, l’association Générations Futures a calculé à partir d’open data le taux de contamination des principaux fruits et légumes. Voici la liste de ceux qui sont les plus concernés.

Raisins Clémentines/mandarines Cerises Pamplemousses Celeri branche Fraises Nectarine/pêches Oranges Pommes Abricots

Pour éviter d'ingurgiter ces pesticides, il faut bien laver ces aliments avant de les consommer.