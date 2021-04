Les 5 bienfaits étonnants de l'asperge

Blanches, vertes ou violettes, les asperges font leur retour sur les étals des marchés. Ce légume de printemps, très prisé par les grands chefs, possèdent de nombreux bienfaits nutritionnels pour la santé. Voici cinq raisons d'en manger régulièrement.

Elle purifie les reins

Outre le potassium, cet aliment qui est composé à plus de 90% d’eau, contient un acide aminé, appelé asparagine, qui permet d’éliminer les toxines et le surplus de sel présents dans l’organisme. L’asperge est donc un diurétique naturel qui nettoie les reins et prévient les calculs urinaires.

Elle aide à perdre du poids

En été, on adore en manger en salade avec une vinaigrette légère, grillées avec du parmesan ou dans une tarte. Un plaisir décuplé surtout quand on apprend que l’asperge est très peu calorique (environ 20 calories pour 100 g). Un formidable partenaire minceur avant d’enfiler le maillot de bain.

Elle est bonne pour les femmes enceintes

L’asperge renferme un taux important de vitamine B9, connue sous le nom d’acide folique, qui est fortement recommandée chez les femmes enceintes. En effet, cette vitamine aide au bon développement du fœtus pendant les premiers mois de la grossesse.

Elle protège le système digestif

La consommation régulière d’asperges apporte une grande quantité de fibres, lesquelles améliorent le transit intestinal. Ne pas hésiter à les consommer sous forme de jus pour un effet laxatif. Ainsi, les ballonnements et les problèmes de constipation ne seront plus qu’un lointain souvenir. Ces mêmes fibres ont aussi un pouvoir rassasiant ce qui évite le grignotage.

Elle lutte contre le vieillissement cutané

Riche en antioxydants avec de la vitamine A, C et E, l’asperge est un puissant anti-âge et prévient certains cancers et maladies cardiovasculaires. Elle serait également conseillée lorsque l’on souffre de problèmes de mémoire ou de concentration.