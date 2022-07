Comment conserver des bananes plus longtemps ?

Les bananes continuent de mûrir après cueillette. Résultat, une fois dans la corbeille à fruits, elles deviennent rapidement brunâtres, voire noires, ce qui les rend beaucoup moins appétissantes. Toutefois, il existe des astuces pour retarder ce processus de maturation et ainsi les conserver plus longtemps.

La banane étant un fruit tropical, elle n’aime pas le froid. Ainsi, «il ne faut surtout pas la conserver au réfrigérateur», explique Véronique Le Bail, membre de l’association interprofessionnelle de la banane (AIB).

conserver les bananes à température ambiante

Pour à la fois conserver ses arômes, et ne pas accélérer sa maturation, «il faut laisser le fruit à température ambiante». Plus précisément, il ne doit pas être exposé à une température inférieure à 13 °C et supérieure à 25 °C.

La température de conservation idéale «se situe entre 18 et 20 °C», souligne la spécialiste, précisant toutefois que, même noire, «la banane reste consommable».

Elle sera simplement plus concentrée en sucre. En effet, l’index glycémique varie selon la maturité de la banane (verte, jaune, mûre). Plus une banane est mûre, plus il est élevé.

ne pas les mélanger avec d'autres fruits

D'autre part, ajoute l'experte, il faut éviter de les mettre dans une corbeille avec d’autres fruits, plus particulièrement avec les kiwis, les avocats, les poires, les pêches, ou encore les pommes.

Et pour cause. Tous ces fruits dits «climactériques» dégagent de l'éthylène, une hormone végétale prenant la forme d'un gaz, qui «va accélérer la maturation des autres produits».