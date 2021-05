Les aliments surgelés perdent-ils vraiment leurs vitamines ?

Economiques, faciles et rapides à cuisiner…Les aliments surgelés présentent de nombreux avantages. Et contrairement aux idées reçues, ils sont même plus riches en vitamines que les fruits et les légumes frais.

Comme l’affirme le docteur Jean-Michel Cohen, «les légumes surgelés ne perdent pas leurs vitamines, ils les conservent même mieux que les produits frais». Et ce, en raison du modèle de distribution. «On l’arrache de terre, il est lavé, puis immédiatement surgelé.»

De son côté, «le légume “frais” est arraché, mis dans un conteneur, transporté chez un grossiste, puis envoyé dans les entrepôts, pour qu’il soit acheté». Après quoi, «il repart chez le consommateur, qui le garde encore une quinzaine de jours». Au total, «entre deux en cinq semaines» s'écoulent jusqu’à la consommation.

Et pendant cette période, «le produit frais va perdre entre 40 et 60% de sa valeur vitaminique», explique le nutritionniste, précisant toutefois que «si on en consomme suffisamment, on ne risque pas une carence en vitamines, oligoéléments et minéraux».

Un produit surgelé, quant à lui, «va conserver presque toute sa valeur vitaminique», à condition «de faire cuire le légume avec l’eau du sachet de congélation». Il y a quand même une perte de vitamines, mais elle est bien moins importante : «entre 20 et 25%», selon le Dr Cohen, auteur de «Nourrir sa santé» (éd. First).

Cependant, les produits surgelés sont moins goûteux que les légumes et fruits frais. «La qualité organoleptique (le goût des aliments, ndlr) est moindre, indique-t-il. La surgélation détruit une partie du goût des aliments.»