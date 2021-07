Voici les 5 poissons les plus caloriques

Les poisson gras, aussi appelés «poissons bleus», ont un apport calorique plus élevé que ceux dits «maigres». Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils font grossir. Ils contiennent des lipides essentiels à l’organisme.

l’anguille

En tête du classement des poissons les plus caloriques, on retrouve l’anguille, dont la chair est très riche en vitamine A, un puissant antioxydant. Cuit au four, ce poisson migrateur ayant l'apparence d'un serpent contient environ 230 calories pour 100 grammes.

Le maquereau

Rôti au four, cet aliment source d'acides gras oméga-3, de vitamine D, de potassium et de protéines, a une valeur énergétique très proche de celle de l’anguille. Plus précisément, une portion de 100 grammes de maquereau apporte 228 calories.

le saumon

Le podium est complété par le saumon cuit. La valeur énergétique de ce poisson gras, gorgé de minéraux et d’oligo-éléments, est d'environ 205 calories pour 100 grammes. Quand il est cru, le saumon est un peu moins calorique (environ 180 kcal/100g).

les sardines

La quatrième place est occupée par les sardines. Dans le détail, 100 grammes de sardines grillées contiennent 195 calories. Ce petit poisson au dos bleu a une teneur élevée en calcium, en phosphore et en sélénium, un oligoélément qui aide à réduire le stress oxydatif.

la truite

Enfin, on peut citer la truite qui, cuite au four, apporte environ 140 calories pour 100 grammes. Ce poisson d’eau douce est une excellente source de vitamine B12. Egalement appelée cobalamine, elle est indispensable au renouvellement cellulaire.