Les 4 bienfaits étonnants des champignons

Morilles, cèpes, girolles… Avec l'automne s'ouvre la saison des champignons, des aliments qui regorgent de bienfaits pour la santé. Voici 5 raisons de faire une bonne poêlée et d’en consommer plus souvent.

Bons pour la peau

Tout d’abord, il faut savoir que les champignons contiennent une bonne dose de minéraux, dont du zinc, un composant connu pour aider à lutter contre les problèmes de peau. De plus, ils apportent une quantité intéressante de vitamines, surtout du groupe B, qui aident entre autres les tissus de l'épiderme à se régénérer, et de sélénium. En agissant contre les radicaux libres, ce minéral retarde le vieillissement prématuré des cellules cutanées.

Stimulent le système immunitaire

Parce qu’il contient du sélénium et du zinc, ce super-aliment participe également au bon fonctionnement du système immunitaire et permet de prévenir les petits maux de l’hiver. Sans compter que les champignons sont sources de fer. Cet oligoélément, nécessaire pour produire de l’hémoglobine et de la myoglobine, indispensables pour le transport et le stockage de l'oxygène dans les cellules, aide lui aussi l’organisme à se défendre contre les agressions extérieures.

des alliés minceur

Pauvres en lipides et en glucides, les champignons sont de fait très peu caloriques. Dans le cadre d’un régime, il n’y a aucune raison de s’en priver. Plus précisément, 100 grammes apportent environ 30 calories. De plus, les champignons ont un pourcentage élevé de protéines, ce qui favorise la satiété, la sensation de ne pas avoir faim. Sa teneur varie entre 2,1 et 3,3 %, soit davantage que la plupart des légumes.

Améliorent le transit

Composés à 80% d'eau, les champignons, qui appartiennent au règne fongique, permettent enfin d'avoir un meilleur transit intestinal et de lutter contre la constipation, les ballonnements, et autres inconforts abdominaux. Et pour cause, ils sont riches en fibres insolubles. Ces dernières fixent l’eau et l’attirent dans le colon, aidant ainsi les selles à ramollir et leur évacuation.